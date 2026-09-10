Entre nieve y fuertes ráfagas, rescataron a una mujer lesionada en el cerro López

Integrantes de la Comisión de Auxilio del Club Andino Bariloche, junto a gendarmes de la Unidad de Operaciones Especiales en Montaña y brigadistas del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) de Parques Nacionales, llevaron adelante un operativo de evacuación de una persona lesionada en las inmediaciones del refugio del cerro López.

El alerta se recibió ayer por parte de una mujer de 30 años que sufrió un accidente en una de sus piernas en la zona de alta montaña. Debió pasar la noche en el refugio.

El rescate fue esta mañana. Foto: gentileza

Los rescatistas se trasladaron esta mañana hacia la base del cerro López para coordinar el dispositivo de asistencia y rescate. Iniciaron el ascenso a pie desde el sector conocido como «Canopy» hasta «Roca Negra», avanzando por senderos con abundante acumulación de nieve. Las condiciones meteorológicas y las ráfagas de viento en las zonas altas complicaron la subida.

El rescate fue esta mañana. Foto: gentileza

Finalmente, encontraron a la mujer que presentaba una lesión -se desconoce si una fractura o simplemente un esguince- que le impedía desplazarse por sus propios medios. Luego de ser inmovilizada, procedieron a trasladarla en una camilla.

El rescate fue esta mañana. Foto: gentileza

Durante todo el trayecto, debido a las condiciones del camino, las cuadrillas debieron ejecutar tareas de anclaje, limpieza y nivelación sobre el terreno nevado para garantizar la estabilidad de la camilla de arrastre hasta la zona de «El Mallín», sin tanta pendiente. En ese sector, el equipo de rescate trasladó a la mujer en un vehículo UTV equipado con sistema de orugas hasta el sector de «Roca Negra», donde fue derivada al hospital Ramón Carrillo de Bariloche.