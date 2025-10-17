Desapareció un científico argentino del Conicet en Alemania: viajó para una investigación y su familia le perdió el rastro

En Alemania se lanzó un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Alejandro Fracaroli, un científico argentino del Conicet que viajó al país europeo para realizar un trabajo de investigación. Su familia y su pareja informaron que durante su estadía siempre estuvieron en contacto, pero de manera repentina le perdieron el rastro.

Alejandro Fracaroli es un investigador de 44 años y participaba de un ciclo de nanotecnología en el Instituto Técnico de Karlsruhe (KIT), uno de los más importantes de Europa. Según la información publicada en Noticias Argentinas, el hombre fue visto por última vez el lunes cuando presumiblemente abordó un colectivo tras salir del instituto.

La familia realizó la denuncia de desaparición en la embajada argentina ubicada en Berlín cuando no lograron contactarlo pese a las reiteradas llamadas. Ante esta situación las autoridades montaron un operativo de rastrillaje en la ciudad alemana de Karlsruhe.

Otro dato que se aportó es que el mismo día que desapareció, Fracaroli había hablado con su pareja quien confió no haber notado «nada raro» durante la conversación. La policía de Karlsruhe abrió una investigación, pero hasta el momento no obtuvieron resultados positivos.

Quién es el científico del Conicet desaparecido en Alemania

Alejandro Fracaroli es investigador del Conicet y profesor del Departamento de Química Orgánica en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba.

Según la información brindada, se especializa en el desarrollo de telas nanoscópicas con aplicaciones industriales.

La directora del Conicet en Córdoba, Mónica Balzarini, explicó que mantienen contacto constante con las autoridades argentinas y alemanas para ver si surge alguna novedad: «Toda la comunidad científica está en alerta. No hay ninguna pista ni información que explique cómo desapareció», expresó.

Karlsruhe es una ciudad ubicada al suroeste de Alemania, tiene una población de unos 300 mil habitantes y se ubica a 15 kilómetros de la frontera con Francia. Este fue el lugar donde Fracaroli estaba residiendo mientras realizaba su trabajo investigativo.

Con información de Noticias Argentinas