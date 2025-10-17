Identificaron al hombre que fue encontrado muerto en la banquina de la Ruta 22: ¿quién era y qué le pasó?

El hallazgo se produjo en inmediaciones de la Ruta 22, en Río Colorado. Foto: archivo Jorge Tanos.

La Ruta Nacional 22 quedó marcada por un impactante episodio cuando el jueves, fue hallado un cuerpo sobre la banquina a la altura de Río Colorado. Fuentes oficiales constataron que se trataba de un hombre mayor de edad, pero recién en las últimas horas pudieron confirmar su identidad y dar más detalles de lo que le pasó.

Cuerpo hallado en la Ruta 22: quién era y qué le pasó

El hallazgo se produjo minutos antes de las 17 en el kilómetro 923 de la Ruta 22, cerca de Río Colorado. Fuentes oficiales confirmaron que el cuerpo pertenecía a un hombre identificado como Carlos Roberto Loverde.

Detallaron que tenía aproximadamente 70 años de edad y estaba domicilio en la ciudad de Bahía Blanca. Quienes encontraron su cuerpo certificaron que se encontraba en posición «decúbito ventral con sus extremidades inferiores extendidas y superiores flexionadas».

La Policía aseguró que el hombre no presentaba lesiones y el médico pudo certificar que habría sufrido un paro cardiorespiratorio. Cerca se encontraba el vehículo en el que se trasladaba antes de sufrir la descompensación.