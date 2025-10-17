Tensión en Andis: manifestantes ocupan una sede en Buenos Aires en protesta por los recortes en el área

Un grupo de manifestantes, incluyendo profesionales, trabajadores y familiares de la comunidad de personas con discapacidad, irrumpió en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ubicado en el barrio porteño de Belgrano. La protesta que generó momentos de tensión en reclamo contra los recortes presupuestarios en el sector y mejoras salariales.

Tomaron una sede de Andis

La protesta comenzó con una concentración en la calle, frente a la sede del organismo ubicada en avenida Cabildo 3067. Sin embargo a los minutos, según la información brindada en TN, el conflicto escaló porque los manifestantes habían pedido una mesa de negociación, pero recibieron una respuesta negativa.

Ante esta situación un grupo de personas rompió el vallado, la puerta del lugar y entró por la fuerza entre gritos, bombos y cánticos contra el Gobierno.

Profesionales, trabajadores y familiares de la comunidad de las personas con discapacidad intentan tomar la sede de Belgrano de la ANDIS en estos momentos. Mucha bronca con el Gobierno Nacional, que se niega a implementar la Ley de Emergencia en Discapacidad tras el rechazo al… pic.twitter.com/pwy7KIYTBS — Manuel Casado y Deleo (@manuelmarried) October 17, 2025

Cabe resaltar que la protesta ocurre en medio de una creciente tensión política y judicial en torno al manejo de la agencia de Discapacidad y la suspensión de la Ley de Emergencia.