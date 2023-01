Desarticularon una fiesta clandestina en Cipolletti

Desde el municipio informaron que el evento no tenía autorización municipal. El juzgado de faltas impondrá una multa para los organizadores.

El sábado se realizó una fiesta electrónica en Cipolletti, el evento fue promocionado a través de las redes sociales de los organizadores, pero desde el municipio informaron que no tenían autorización municipal.

El evento se realizó en la isla Jordán cerca del club caza y pesca. Desde la dirección de comercio municipal informaron que la desarticulación se produjo el día domingo en horas de la madrugada.

“A las 5 se llevó a cabo una intervención junto a la dirección de tránsito municipal para desalojar a las personas que se encontraban en el predio y se labró un acta contravencional”, informaron.

El Juzgado de Faltas explicó que el acta ingresó ayer y que falta para la sentencia, pero que la multa podría alcanzar los 500 mil pesos. Según manifestaron el máximo asciende a 553.500 pesos aproximadamente, y si se evalúan reincidencias pueden incrementar el valor de la multa.

En las primeras horas trascendió que el evento suspendido fue Visión Festival, sin embargo, desde la organización del evento anunciaron que el evento que ellos realizaron sé realizó con total normalidad y que estaba autorizado por el municipio, “lo que fue desarticulado fue un after”, expresaron.

Manifestaron que no saben quién organizó el after y que suelen realizarse luego de las fiestas electrónicas, pero que no están vinculadas al evento.