¡Descuentos que vuelan! Cómo aprovechar Electro Fans 2025 y comprar tecnología hasta 45% más barata

Siete cadenas líderes del retail se unen para ofrecer ofertas exclusivas tanto en tiendas físicas como online, con envío a todo el país.

Del 1 al 3 de septiembre, siete de las principales cadenas de retail del país –Casa del Audio, Cetrogar, Coppel, Frávega, Hendel, Megatone.net y On City– lanzarán la nueva edición de Electro Fans, uno de los eventos más esperados por los consumidores que buscan adquirir tecnología y electrodomésticos a precios reducidos. Durante estos tres días, los compradores podrán acceder a descuentos de hasta el 45% y financiar sus compras en hasta 12 cuotas sin interés en una amplia variedad de categorías.

Entre los productos incluidos se encuentran televisores, celulares, artículos de gaming, pequeños electrodomésticos, colchones, productos de cuidado personal, lavado, bazar, herramientas y artículos para bebés, entre otros, informó Infobae.

Las ofertas estarán disponibles tanto en sucursales físicas como en plataformas online, con envío a todo el país, lo que permite que los usuarios que no residan cerca de las tiendas también puedan aprovechar los descuentos.

Según los organizadores, Electro Fans se consolidó como una cita clave dentro del calendario comercial argentino. » Nuestro objetivo es estar cada vez más cerca de los consumidores, ofreciéndoles acceso a la mejor tecnología y electrodomésticos con descuentos exclusivos, opciones de financiación accesibles y una experiencia de compra mejorada», indicaron.

Compras online y envío a todo el país

Uno de los puntos destacados de esta edición es que las ofertas no se limitan a las sucursales físicas. Las plataformas digitales de las cadenas participantes permitirán realizar compras desde cualquier lugar del país, con envío directo a domicilio. Esta modalidad amplía el alcance del evento y facilita el acceso a quienes viven lejos de las grandes ciudades.

Además, algunos fabricantes comenzaron a ofrecer ventas directas vía courier desde Tierra del Fuego, con precios más bajos que los del mercado convencional. La empresa Mirgor fue pionera, habilitando un portal exclusivo donde los usuarios pueden comprar celulares, televisores y monitores de marcas como Samsung y Qüint sin intermediarios.

Por su parte, Newsan activó su sección «Venta courier Tierra del Fuego», ofreciendo seis productos: tres modelos de aires acondicionados, un teléfono celular y dos televisores de las marcas Sansei, Noblex y Whirlpool, con descuentos de entre 20% y 30%.

A diferencia de Mirgor, estas ventas se realizan en pesos y están exentas del IVA y otros impuestos internos, lo que reduce significativamente el precio final para el consumidor. Otras compañías de la isla, como BGH, también comenzarán a ofrecer ventas directas en los próximos días.

Consejos para aprovechar el evento

Los especialistas recomiendan planificar las compras con antelación, comparar precios entre las diferentes cadenas y aprovechar tanto las ofertas físicas como las online. También sugieren revisar los productos disponibles vía courier desde Tierra del Fuego, ya que en muchos casos se trata de artículos de marcas reconocidas con precios más bajos y sin impuestos adicionales, especialmente en televisores, celulares y aires acondicionados.