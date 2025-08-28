La lista completa: celulares Samsung, Smart TV y todos los productos que podés comprar más baratos en Tierra del Fuego

Desde el miércoles, las empresas con fábricas en Tierra del Fuego comenzaron a implementar un esquema de venta directa vía courier que les permite a los argentinos acceder a la compra de productos a increíbles precios con ofertas de hasta el 30%. Si todavía no te enteraste, acá te brindamos detalle de la lista completa de lo que podés encontrar.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un nuevo régimen que apunta a fortalecer las ventas argentinas. La nueva iniciativa permite a personas residentes del país comprar productos fabricados en Tierra del Fuego a través de internet de forma directa, sin pagar impuestos y sin intermediarios.

La lista completa de los productos que se pueden comprar en Tierra del Fuego

La norma permite adquirir hasta tres unidades de la misma especie por año calendario con un tope de hasta 3.000 dólares FOB por cada orden de compra. Además ARCA remarcó que es importante destacar que las compras son únicamente para uso y consumo personal.

Entre los productos habilitados se encuentran:

Celulares

Notebooks

Monitores

Televisores

Hornos microondas

Aires acondicionados

Equipos de radiocomunicación

Otros artículos electrónicos fabricados en Tierra del Fuego

Cabe destacar que el listado podrá ampliarse de acuerdo con las actualizaciones que determine la Secretaría de Industria y Comercio.

Primero Mirgor, ahora Newsan: cómo funciona la nueva «Venta courier Tierra del Fuego»

La primera en lanzar el sistema fue Mirgor, que habilitó la web couriertdf.com para la venta directa de celulares, televisores y monitores de las marcas Samsung y Qüint.

Pocas horas después, Newsan sumó su propia propuesta a través de tiendanewsan.com.ar, con un apartado llamado «Venta courier Tierra del Fuego». Allí se ofrecen aires acondicionados, televisores y un celular de marcas como Noblex, Sansei y Whirlpool. En este caso, la operación se realiza en pesos.

Otras compañías, como BGH, se sumarán en los próximos días, lo que ampliará el catálogo disponible.