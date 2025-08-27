Crece la moda de las compras online en China: empresarios buscan crear una ley «anti Shein» en Argentina

La moda de las compras en plataformas de e-commerce crece día a día en Argentina. Shein, Temu e incluso Amazon se han convertido en las más elegidas por los consumidores. Ante el gran incremento en las importaciones, la Cámara Argentina de la Indumentaria prepara un proyecto de ley «anti Shein».

Según detallaron desde la Cámara Argentina de la Indumentaria, el proyecto estará impulsado por controles ambientales, niveles de toxicidad, certificados de origen, cambios arancelarios y más. También remarcará las «conductas anticompetitivas» que lleva adelante la plataforma Shein.

«Durante el segundo trimestre de 2025, cinco de cada diez empresas del sector registraron un desplome en sus ventas respecto del mismo período en el año anterior y la merma promedio fue del 7%», indicaron a Ámbito haciendo referencia a los cambios de consumo de los clientes en relación al boom de las tiendas e-commerce.

Empresarios aseguran que el boom de Shein y Temu afectó sus ventas

Según explicaron desde el sector, el boom de las compras puerta a puerta a desde plataformas e-commerce como Shein y Temu golpeó fuerte al sector textil.

En ese sentido, el titular de la consultora PxQ destacó que en muchos casos los precios de las prendas están incluso por debajo del de las materias primas, por lo que hay una conducta como mínimo irregular y no descartó que estos procesos incluyan trabajo en condiciones precarias.

Además, las empresas indicaron que «la idea inicial de crear un proyecto partió de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), aunque la convocatoria estará abierta a los actores de todo el arco político y productivo. La referencia inmediata es una normativa que el parlamento francés sancionó en junio de este año».

En esa normativa se incluye:

Tasas ecológicas progresivas por prenda vendida por empresas de ultra fast fashion

La prohibición de la publicidad de moda ultrarápida , tanto en medios tradicionales como en redes sociales

, tanto en medios tradicionales como en redes sociales Sanciones por el incumplimiento del resto de las normas ambientales europeas.

En el caso argentino, el combo también incluiría otros puntos: “deberían pagar aranceles e impuestos por los beneficios que tienen por vender en nuestro país”, indicó la fuente consultada a Ámbito.