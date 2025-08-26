Comprar electrodomésticos en Chile: ¿qué opciones de pago están disponibles si sos de Argentina?

El furor por las compras en Chile ha escalado a un nuevo nivel. Los argentinos ya no solo cruzan la frontera por ropa, neumáticos, celulares o notebooks, sino que ahora, gracias a una nueva normativa de ARCA, planean sus viajes para comprar electrodomésticos de línea blanca, a precios más bajos. Por ello acá te contamos cuáles son las opciones de pago para tener en cuenta si sos de Argentina.

Es necesario tener en cuenta que para un turista argentino las opciones de pago o financiamiento para compras en Chile son más limitadas.

No existen planes de cuotas bancarias chilenos disponibles para no residentes como los que se pueden encontrar en Argentinas. Sin embargo existen diferentes maneras de gestionar los pagos que pueden influir en el costo final de la compra.

Qué opciones de pago están disponibles si sos de Argentina

A continuación te detallo las opciones más comunes son tarjetas de crédito internacionales, de débito y/o billeteras virtuales:

Tarjetas de crédito internacionales: es el método más aceptado en grandes tiendas, shoppings y comercios. Al pagar, se aplica la conversión de divisa del día de la compra. El costo final dependerá del tipo de cambio que aplique tu banco y los impuestos argentinos vigentes al momento del cierre de tu resumen. Es necesario que consultes con tu banco antes qué tipo de cambio se utiliza y si existen impuestos adicionales.

Tarjetas de débito: son las más aceptadas. La ventaja es que el débito se realiza directamente de tu cuenta. La recomendación de muchos viajeros es tener una caja de ahorro en dólares y pagar con la tarjeta de débito asociada a esa cuenta.

Billeteras o tarjetas virtuales: algunas fintech argentinas ofrecen tarjetas internacionales o billeteras virtuales que permiten pagar con dólares (o pesos) y usar directamente en Chile. Estas opciones pueden ser una forma de evitar las percepciones o impuestos que aplican las tarjetas de los bancos tradicionales.

Otra opción, de las favoritas de los argentinos, es el pago en efectivo con el uso de dólares estadounidenses o pesos chilenos los cuales se pueden comprar antes de viajar.

Comprar heladeras, lavarropas y otros electrodomésticos en Chile: factores a considerar

Si bien la diferencia de precios es muy atractiva, es importante tener en cuenta otros factores: