Desde este lunes llega «Digan lo que digan» al aire de RN Radio

El proyecto de RN Radio (FM 89.3) continúa creciendo y ampliando su programación. En esta sintonía, el próximo lunes 21 de marzo será la hora señalada para el debut de «Digan lo que digan», un nuevo programa para la segunda mañana, y los conductores Verónica Bonacchi y Jorge Vergara pasaron por «En Eso Estamos» para comentar un adelanto de lo que se viene.





«Digan lo que digan» irá de 9 a 11, modificando el horario de «En Eso Estamos» de 11 a 13. Así, quedará establecida una franja desde las 7 de la mañana hasta las 13, para acompañar a toda nuestra audiencia con información, análisis, buena música y sobre todo el mejor humor.

A la hora de comentar sobre lo que viene, Verónica explicó que “va a tratar un poco de todo. De 7 a 9 están Virginia Trifogli y Mario Rojas, que desde Neuquén nos brindan la información con la que hay que levantarse. Nosotros, con la segunda mañana, vamos a hacer un programa más enfocado en el análisis, una pausa sobre los temas más importantes a esa hora del día”.

Al respecto, Jorge explicó que «estamos viendo que muchos programas (e incluso medios) te cuentan la noticia, pero nosotros queremos ir a por qué sucedió. ¿Por qué está ocurriendo la guerra, por ejemplo? ¿Por qué se toman determinadas medidas contra el coronavirus? No buscamos quedarnos en contar los temas, si no explicarlos. Desmenuzar los temas acota la cantidad de tópicos a tratar, pero permite otro análisis. La idea es que quien no tenga tiempo de leer todo, o que solo pueda leer los títulos, tenga un amigo y una amiga en la radio para que les contemos el trasfondo».

El conductor también se permitió un breve spoiler al deslizar que “hay muchos columnistas de los que queríamos tener que están en los otros programas de RN Radio, pero sin revelar nombres, tenemos algunos en la galera que nos van a traer grandes sorpresas”.





Respecto al intercambio con la audiencia, Verónica explicó que «es importante que la gente sume su opinión, sus preguntas, sus dudas. Dar la oportunidad de tener más de una o dos miradas, que es lo que suele ocurrir: o es blanco o es negro. Y a nosotros nos gusta pensar que hay muchas miradas, más de una opinión».

Pero, ¿podemos adelantar qué tendremos durante «Digan lo que digan»? En principio, habrá secciones como «A qué suena el tema del día», donde se buscará un tema musical que define la actualidad o el tema a tratar. No solo eso, claro. “Verónica es una de las lectoras más destacadas de la ciudad y la región, y lo digo con modestia porque es un privilegio tener a alguien que lee tanto. Ella nos va a hacer un pantallazo de qué se está leyendo, qué es bueno o malo según su criterio… Son recomendaciones. Si me quiero comprar un libro, ¿por dónde voy? Tenemos a la persona ideal para hacerlo”, comentó Jorge.

Para el cierre, los conductores compartieron sus sensaciones sobre este proyecto. “Sabíamos que queríamos hacer radio, pero ahora es un privilegio estar en casa. Yo tengo más años vividos en el Río Negro que afuera. Y es un privilegio porque este momento de la radio del Diario es casi fundacional. Formar parte de la gente que la está empezando a construir es un privilegio, y me pone muy contento estar. Vamos a ofrecerle a la gente una radio que sea el reflejo de lo que ha sido en materia de seriedad el Diario Río Negro en su trayectoria”, detalló Jorge.

Verónica, por su parte, afirmó que «es un placer formar parte de esta radio. Llevo 15 años en el Diario, y me encanta que exista esta posibilidad de sumarle la radio, sumar ese plus que le ha dado siempre el Diario a sus lectores; y que ahora se lo podamos dar a los oyentes”.





Ya sabés: desde el próximo lunes, de 9 a 11 y con la conducción de Verónica Bonacchi y Jorge Vergara, llega «Digan lo que digan». ¡Te esperamos del otro lado, como siempre, con RN Radio (FM 89.3)!