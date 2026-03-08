Despistó un vehículo en la Ruta 237 y cayó varios metros, a orillas del Limay cerca de Villa Llanquín

El vehículo cayó varios metros desde la Ruta 237 y quedó junto al río Limay, en la cordillera. Foto: Néstor Pérez

Un vehículo tipo combi despistó tras una curva en la Ruta Nacional 237, entre Villa Llanquín y la confluencia del Traful, y cayó varios metros hasta quedar suspendido a orillas del río Limay. No habría heridos de gravedad.

El siniestro vial se produjo en las primeras horas de la tarde cuando el vehículo, que circulaba desde la cordillera en dirección a Piedra del Águila, perdió el control por motivos que se desconocen y derrapó varios metros por la pendiente.

A bordo del rodado viajaban cinco personas, que pudieron salir por sus propios medios, según testigos. De todos modos acudieron ambulancias para constatar el estado de salud de las personas y la gravedad de posibles lesiones.

Motociclistas que circulaban por la zona, observaron la tierra del despiste y acudieron al auxilio de los pasajeros de la combi.

Noticia en desarrollo