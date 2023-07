Después de tanta lluvia, llegó la nieve y complicó aún más los barrios de Bariloche

Las lagunas de agua que formó la lluvia en algunos barrios al sur de Bariloche se taparon de nieve en las últimas horas. Autos circulando lentamente para esquivar los pozos, personas atestadas en las garitas del colectivo y semáforos intermitentes formaron parte de la postal este miércoles por la mañana.

«A las familias se les complica llegar al centro de salud, pero la gente no quiere perder los turnos. Ayer un niño llegó descompuesto y estaba completamente mojado. Las calles están en muy mal estado y no hay veredas asi que es imposible que la gente no se empape«, indicó el médico Felipe De Rosas, del centro de salud de El Frutillar.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional, advirtieron que en los últimos 4 días han caído 100 milímetros de lluvia. Solo en un día -desde las 9 del lunes hasta las 9 de ayer-, se acumularon 54 milímetros. «Las lluvias y nevadas van a continuar hasta el jueves inclusive. El sábado puede caer algo más, que puede afectar incluso las zonas bajas», señaló Cindy Fernández, del Servicio Meteorológico Nacional.

Adriana miraba por la ventana de su despensa Gringo en el ingreso al barrio Nahuel Hue. «No ha venido nadie a comprar, pero no es para menos. La calle se inunda y tantos pozos complican la pasada. Por eso la ruta está vacía. Es cierto que llovió por fuera de lo normal pero algo deberían hacer para poder circular», señaló la mujer.

El secretario de Desarrollo Humano de Bariloche, Juan Pablo Ferrari, aseguró que pese a la tormenta, no fue necesario evacuar gente aunque recibieron varios llamados de personas por filtraciones de agua en sus viviendas. Brindaron asistencia con entrega de nylon, leña y alimentos. «Nada fuera de lo normal para los días de tormenta», aclaró el funcionario.

Eduardo Garza, secretario de Obras Públicas, indicó que «hubo mucho trabajo de las cuadrillas en la zona de Brown hacia arriba porque algo de nieve se acumuló. Pero no estaba tan complicado como para tirar sal y arena. Es nieve muy húmeda».

Dijo que los pluviales no colapsaron como días anteriores porque las cuadrillas intensificaron las tareas de limpieza y sacaron basura de las bocas de tormenta. «Las precipitaciones superaron la media normal y hay casos puntuales de sumideros que se vieron superados en este tipo de tormenta. Otros sectores se vieron complicados por la topografía: hubo muchos casos de viviendas a donde entró el agua por estar en zonas inferiores a las calles», advirtió Garza.

Luis, presidente del barrio Cooperativa 258, recalcó que todos los años se generan complicaciones en la calle Aguada de Guerra. «Toda el agua que viene de la parte alta del barrio desencadena en una parte baja donde hay tres o cuatro casas que se inundan. Hicieron una obra grande que terminó antes del invierno. Este año no hemos sufrido grandes consecuencias, pero lo que pasó ayer fue que se taparon dos rejillas con basura», expresó.

Garza señaló que en la calle Fagnano al 1200, colapsó el sistema cloacal y el agua terminó ingresando a las viviendas. «Hay mucha gente que conecta los desagües de las cloacas a los techos. Las cuadrillas especiales de Protección Civil se han contactado con ellos y determinan si en algunos casos, es necesario mandar al Splif o a la Ceb», señaló.

A raíz de las intensas nevadas, Vialidad Nacional informó que el tramo Bariloche-El Bolsón de la ruta nacional 40 se encuentra transitable con extrema precaución por baja adherencia por las nevadas. En tanto, la Secretaría de Protección Civil advirtió que es obligatorio el uso de cadenas -o cubiertas de nieve- para acceder al cerro Catedral.