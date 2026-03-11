Detectaron actividad en el volcán Villarrica: cuál fue la alerta y qué significa

El volcán Volcán Villarrica, uno de los más activos y monitoreados de Chile, volvió a registrar actividad en las últimas horas. Tras un sobrevuelo en la zona, el Servicio Nacional de Geología y Minería informó cuál es la situación actual del macizo. Mientras tanto, desde el lado argentino de la cordillera, Defensa Civil de Neuquén también dio a conocer el panorama y si existe algún tipo de riesgo para la región.

De acuerdo con el reporte oficial, se trata de un área limitada de material fundido que volvió a observarse dentro del cráter, algo que no ocurría desde febrero de 2025. Este fenómeno marca un cambio respecto del comportamiento reciente del sistema volcánico, aunque aclararon que los parámetros de sismicidad y energía del macizo se mantienen estables.

Por ese motivo, el organismo chileno decidió mantener la alerta técnica en nivel verde, lo que indica que el volcán continúa dentro de sus parámetros habituales de actividad.

El monitoreo se realiza de manera permanente desde el Observatorio Volcanológico que vigila el macizo durante las 24 horas para detectar cualquier posible variación.



Desde Defensa Civil de Neuquén llevaron tranquilidad y remarcaron que la situación no representa ningún riesgo para la provincia. “En cuanto a lo que se puede tratar de peligrosidad, nosotros en la provincia de Neuquén no tenemos ninguna”, señaló el director del área, Carlos Cruz.

En ese sentido, explicó que la reaparición de la llamada “laguna de lava”, que no se observaba desde hace aproximadamente un año, es parte del comportamiento habitual del volcán. “Es una condición, un parámetro normal dentro de las condiciones esperadas del volcán”, indicó el director.

Además, destacó que ni siquiera las localidades chilenas cercanas al macizo presentan peligro en este momento. “Ni siquiera la parte chilena, las localidades cercanas como Villarrica o Pucón tienen algún tipo de riesgo”, afirmó.

En el caso de Argentina, las ciudades más próximas se encuentran a unos 100 kilómetros del volcán, entre ellas Aluminé, Junín de los Andes y San Martín de los Andes.

También aclaró que, incluso si el volcán mostrara alguna anomalía mayor, primero deberían registrarse cambios en los niveles de alerta oficiales. “En el caso de que el volcán llegara a tener alguna anomalía, primero se contemplaría un incremento de los niveles de alerta, y eso hoy no existe ni en Chile ni en Argentina”, explicó.

Por último, desde el organismo señalaron que para que una eventual pluma de ceniza pudiera llegar a territorio argentino deberían darse condiciones meteorológicas muy específicas. “Tiene que haber un viento constante, predominante, cordillerano y permanente para que pueda llegar a alguna de estas localidades”, especificó, y concluyó: “Por ahora es totalmente negativo”.