Roca RC apunta alto y se proyecta con el rugby femenino

En el Roca Rugby Club se siente aroma a verde. El césped se mezcla con el amarillo y los distintos tonos del otoño que comienzan a surgir en el ambiente. Cuando las luces del día se apagan y cae la noche, la actividad está a pleno en el predio de Stefenelli. En las canchas hay movimiento con las distintas categorías, se respira un ambiente familiar donde rugby y hochey van de la mano. En ese contexto, el rugby femenino tiene su espacio y vive una nueva etapa en la institución con la llegada de Alejandro Moreno como director deportivo y jefe de entrenadores.

Al frente de la disciplina está el entrenador Gustavo Guidi, junto a un grupo de profesores y preparadores físicos que le dieron un nuevo impulso al femenino.

“Cómo todo cambio de staff fue difícil para las jugadoras, no están acostumbradas y eso provocó la merma en cantidad de jugadoras. Empezamos a trabajar en conjunto con el rugby masculino. El año pasado logramos conformar un buen plantel juvenil y el plantel superior al ser pocas jugadoras no podíamos presentar equipo y jugaban con invitadas para otros clubes de la unión. Este 2026 lo comenzamos con muchas jugadoras de plantel superior, varias volvieron después de un tiempo sin jugar, sumándose chicas nuevas que se acercaron y hoy son jugadoras de club”, contó Guidi.

Los entrenadores coordinan los trabajos en distintos aspectos.

“Hasta los 13 años el rugby es mixto y se consideran infantiles. A esa edad se pasan al bloque de prejuveniles y se separan por genero, ahí es cuando las nenas pasan a ser parte de la estructura de rugby femenino. Este año la merma la tenemos en juveniles, puesto que de esas jugadoras del año pasado cuatro cumplieron la mayoría de edad y pasaron al plantel superior, de infantiles nos aportaron un jugadora. Este año nuestras juveniles están jugando como invitadas para otro club, solo por unas semanas más, ya que estamos a días de fichar a dos jugadoras y poder presentar equipo. El rugby femenino juega encuentros cada 15 días, donde se presentan todos los clubes de la Unión Alto Valle y se juegan hasta tres partidos según la cantidad de clubes que presenten equipo”, destacó.

Buscan proyección 6 jugadoras del plantel superior de Roca RC integran el preseleccionado del Alto Valle.

La competencia está en marcha con la presencia del plantel Rojo que anima el certamen. “Hoy tenemos un plantel superior bien conformado y competitivo y un plantel juvenil en desarrollo pero con buenas expectativas. Este año el plantel superior jugó las tres primeras fechas del torneo Apertura, que es preparatorio para el Oficial. El Oficial comenzó el domingo pasado con sede en Roca RC y desde este año se juega un solo partido por encuentro. Roca enfrentó a Patagonia de Neuquén y logramos un triunfo por 22 a 12 y Marabunta lo hizo con Neuquén. En juveniles se disputaron dos partidos con los mismos equipos. También se jugó el primer partido en tres tiempos de 10 minutos en el cual Roca y Patagonia armaron un equipo de 15 jugadoras para enfrentarse a uno conformado por Marabunta y Neuquén. Esto fue histórico para la Unión, es la primera vez que las mujeres juegan rugby de 15 y las chicas disfrutaron mucho la experiencia. Ellas tienen muchas ganas de jugar en esa modalidad y nos tocó ser anfitriones de esta primera experiencia”, indicó.

El club Rojo se encuentra en una etapa de crecimiento total, en lo institucional y en lo deportivo se refleja de manera notoria con la llegada de Alejandro Moreno, que involucró al rugby femenino en el proyecto deportivo. Ese impulso resulta fundamental para el desarrollo de la disciplina y su incursión en los torneos que organiza la Unión de Rugby Alto Valle (URAV).

“El torneo oficial que están disputando los planteles superiores de la Unión consta de ocho fechas, 2 en cada sede de Roca, Marabunta, Neuquén y Patagonia. El campeón obtiene una plaza para jugar el Torneo Regional Patagónico, que se disputa en una sola fecha entre las campeonas de cada una de las Uniones de Rugby de Río Colorado hacia el Sur. El campeón de ese encuentro obtiene la plaza para disputar el Nacional de Clubes, donde estarán el campeón de la URBA, el campeón de Cuyo y del NOA”, explicó Gustavo Guidi.

En este momento, el club roquense cuenta con seis jugadoras del plantel superior en la preselección del Alto Valle y una juvenil en el seleccionado regional. “El rugby femenino se divide en prejuveniles, juveniles y mayores. En el caso de nuestra unión por la escasa cantidad de jugadoras las prejuveniles juegan con las juveniles, pero esto no está permitido para jugar un regional o un nacional, por eso para poder participar de un regional necesitamos formar ambos planteles prejuveniles de 14 y 15 años, y juveniles de 15 a 17 años”, aseguró el entrenador.

“Esto nos hace plantear los siguientes objetivos. En mayores apuntamos al logro deportivo manteniendo e incluso aumentando el plantel, para hacerlo competitivo. En juveniles darle rodaje a las chicas y afianzar a las que vienen del año pasado pensando en conformar un plantel nutrido y apuntar al 2027 a ser competitivos a nivel Unión con ambos planteles bien conformados, juveniles y prejuveniles”, destacó.

La estructura del rugby femenino en Roca RC está integrado por el siguiente staff: Head coach: Gustavo Guidi, entrenador general y coordinación de equipos: Martín Roldán; entrenador de forwards: Saúl Vilcavil; entrenador de backs: Pedro Slupko; preparador físico: Matías Acevedo; managers: Juan Manuel Pérez y Carolina De Rosa.