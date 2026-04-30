Caputo se reunió con la reina Máxima en Bariloche y será orador en el Foro Llao Llao

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó a San Carlos de Bariloche para participar del Foro Llao Llao, donde expuso este jueves durante la cena central del exclusivo encuentro que reúne a empresarios, emprendedores y referentes del país.

En ese marco, el funcionario mantuvo una reunión con Máxima Zorreguieta, con quien dialogó sobre economía e inclusión financiera. “Un placer charlar con la reina Máxima sobre economía e inclusión financiera. Nunca deja de sorprenderme su nivel de conocimiento y su pasión por mejorar el bienestar de las personas”, expresó Caputo en sus redes sociales.

Defensa del rumbo económico

Antes de su llegada a la provincia, el ministro había participado del ExpoEfi 2026, donde defendió la marcha de la economía y proyectó un escenario optimista. Allí aseguró que la inflación comenzó a desacelerarse en abril, tras el dato de marzo difundido por el INDEC.

Caputo también se refirió al nivel de actividad, luego de que el Estimador Mensual de Actividad Económica registrara una caída en febrero, y sostuvo que se trata de una corrección tras meses de crecimiento elevado.

Proyecciones en energía y minería

El titular del Palacio de Hacienda puso especial énfasis en el potencial exportador de sectores clave. Señaló que el agro atraviesa un fuerte crecimiento y destacó la importancia del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones para canalizar inversiones.

En cuanto a las perspectivas, proyectó que el sector energético podría generar más de 350.000 millones de dólares de superávit hasta 2035, mientras que la minería aportaría otros 161.000 millones. “Entre energía y minería hay casi un PBI en los próximos diez años”, afirmó.

Expectativas sobre la inflación

Respecto a la dinámica inflacionaria, Caputo vinculó la baja de tasas de interés con el proceso de desinflación. “Hemos visto un pico en marzo, pero esperamos que a partir de abril retome la baja”, explicó, en línea con la estrategia económica del Gobierno.

La participación del ministro en el Foro Llao Llao se da en un contexto de fuerte interés del sector privado por el rumbo económico y las oportunidades de inversión en el país.