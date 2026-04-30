Con sanciones y asistencia social, Neuquén eliminó la actividad de limpiavidrios

Neuquén puso en vigencia la Ordenanza Municipal N° 15118 que prohíbe la actividad de los limpiavidrios en la vía pública y establece sanciones para quienes la realicen. La medida, ya reglamentada tras su aprobación en el Concejo Deliberante, forma parte de una política de ordenamiento del espacio público que incluye un abordaje social para las personas que desarrollaban esta tarea.

Neuquén prohibió a los limpiavidrios y aplicará sanciones

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, confirmó que la norma comenzó a regir de manera efectiva y subrayó que el objetivo es garantizar “reglas claras” con una mayor presencia del Estado. En ese sentido, explicó que la prohibición está acompañada por programas de capacitación e inserción laboral para quienes trabajaban en las esquinas.

Además, indicó que el municipio articula con el Ministerio de Salud para asistir a personas con consumos problemáticos y que cerca del 70% de los limpiavidrios no son residentes de la ciudad, por lo que se buscará vincularlos con sus lugares de origen.

Según detalló la funcionaria, equipos municipales recorrerán unas 20 esquinas identificadas para realizar tareas de concientización antes de la aplicación estricta de sanciones. “A partir de mañana no puede haber un solo limpiavidrio en esta ciudad”, afirmó.

La ordenanza contempla multas y habilita a inspectores de Tránsito y Comercio a decomisar los elementos utilizados en la actividad. “Vamos a ser muy firmes porque queremos una ciudad segura y ordenada”, sostuvo Pasqualini.

Por su parte, la concejal Victoria Fernández remarcó la importancia de establecer reglas claras en el uso del espacio público mediante un “Estado presente”, mientras que el edil Joaquín Eguía destacó el consenso político alcanzado para aprobar la norma y señaló que responde a reclamos vecinales por situaciones de intimidación vinculadas a esta práctica.

Desde el Ejecutivo, el secretario de Turismo y Desarrollo Humano, Diego Cayol, informó que previamente se realizó un censo y se ofrecieron instancias de capacitación laboral, con una respuesta positiva por parte de quienes se inscribieron.

En tanto, el jefe de la Policía provincial, Tomás Díaz Pérez, aseguró que las fuerzas de seguridad trabajarán de manera coordinada con el municipio para garantizar el cumplimiento de la normativa. “Somos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y eso es lo que vamos a hacer”, afirmó.

Según indicaron desde el Concejo, la medida ya comenzó a mostrar una disminución en la presencia de limpiavidrios en el centro de la ciudad, en el marco de una estrategia que combina control, asistencia social y capacitación.