Día de Lucha contra el Cáncer de Pulmón: sin detección precoz no es posible reducir las muertes

El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en la Argentina: representa cerca del 15% de los fallecimientos oncológicos ya que por año se registran alrededor de 10.000 muertes, según datos del 2020.

Anualmente se reportan unos 13.000 nuevos casos y el tabaquismo es el principal factor de riesgo asociado. Por eso, cada 17 de noviembre se conmemora a nivel global el Día de Lucha contra el Cáncer de Pulmón, una fecha para generar conciencia.

Las estadísticas marcan que sólo el 20% de los nuevos casos se detecta en etapas tempranas, es decir, en un momento en el que se puede pensar en un tratamiento con intención curativa o controlar el avance de la enfermedad.

Para médicos de Río Negro y Neuquén vinculados a esta patología, sin detección temprana no habrá forma de reducir las cifras de la mortalidad. Apuntan a generar programas y proyectos para evitar llegar a los peores pronósticos.

Detección precoz del cáncer de pulmón

Desde la creación del Consenso Argentino para el Tamizaje de Cáncer de Pulmón en 2023, liderado por la referente Iris Boyeras -en colaboración con un grupo de especialistas de renombrados centros médicos del país- se hace hincapié en la importancia de implementar programas de detección precoz a nivel nacional.

Así se creó el Registro Argentino Colaborativo de Screening de Cáncer de Pulmón (LuCaS-Ar), cuyo objetivo es analizar las características de la población que participa en los programas de tamizaje y registrar los resultados.

Sebastián Lamot es el referente del proyecto LuCaS-Ar en Neuquén. Es neumonólogo, trabaja en el Hospital Castro Rendón y en la clínica Conciencia. «En Argentina, hace varios años se están desarrollando programas pilotos de detección temprana de cáncer de pulmón», comenta a Diario RÍO NEGRO.

En concreto, esto implica hacerle una tomografía de baja dosis de radiación a pacientes que tienen criterio de riesgo para desarrollar la enfermedad. En general, se realiza una tomografía anual, con el objetivo de detectar en forma temprana nódulos pulmonares.

Sebastián Lamot, neumonólogo de Neuquén.

“En los programas de screening que se han desarrollado en todo el mundo, en algunos sectores están más desarrollados que en otros, intentan detectar en forma temprana, entre el 70%, los pacientes en estadios quirúrgicos, que es donde mejor chance de tratamiento tiene la enfermedad», asegura el especialista.

Según se detalla en un informe de la Fundación Pacientes de Cáncer de Pulmón de «AstraZeneca», las estimaciones internacionales afirman que la detección temprana podría salvar 1.500 vidas adicionales y elevar en un 75% la tasa de supervivencia.

Screening de cáncer de pulmón

En Argentina, una recomendación de expertos es realizar screening de cáncer de pulmón. “Hay una resolución del Conetec que se publicó el año pasado, en la cual también, lo incorporan como una tecnología sanitaria a aplicar, y a nivel público se está intentando desarrollar en varias regiones. En Neuquén todavía no lo pudimos implementar en forma generalizada, sino que solamente se están haciendo algunos proyectos pilotos”, explica el neuquino.

El proyecto LuCaS-Ar es un registro del que intenta evaluar en qué situación está el screening de cáncer de pulmón. “El objetivo principalmente es que se vayan generando centros de screening en toda la Argentina, y entre ellos en Neuquén, como para que el paciente que tiene criterio de screening pueda acceder a eso y tenga una evaluación completa”, asegura Lamot.

La evaluación implica varios puntos de vista: de un médico neumonólogo, de un oncólogo, un cirujano de tórax. “Para que si hubiera algún dato, un hallazgo positivo, que sería un nódulo pulmonar, se pueda resolver de la forma más eficiente posible”, cierra el especialista.

Por otro lado, Belén Castía, cirujana torácica de Río Negro, asegura que las medidas destinadas al diagnóstico precoz son una estrategia efectiva de abordaje para reducir la morbimortalidad por cáncer.

Belén Castía, cirujana torácica de Río Negro.

“De cada 10 pacientes de consultorio 8 tienen nódulos pulmonares en alguna fase”, explica la médica. Algunos acuden por control, otros para biopsia, para identificar los ganglios y otros para definir si pueden ser quirúrgicos. Por eso, lo más conveniente es la detección de nódulos pequeños en pacientes que permitan rehabilitar su pulmón, hacer un plan de cesación tabáquica y que puedan acceder a cirugías mini-invasivas.

Comités de casos de cáncer de pulmón en la región

La cirujana participa semanalmente de los comités interdisciplinarios de debate de casos. En el Alto Valle, existen tres espacios para la valoración de casos particulares donde se toman decisiones en conjunto entre cirujanos, oncólogos, radioterapeutas, neumonólogos, imagenólogos y anatomopatólogos.

En equipo, los profesionales buscan unificar criterios y definir la mejor conducta y tratamiento para cada paciente en particular. “Funciona como un beneficio real para el paciente ser evaluado por muchos especialistas a la vez y beneficioso para nosotros como equipo de nutrirnos con el conocimiento de colegas y decidir en conjunto”, asegura Castía.

Lo importante es que desde esos espacios interdisciplinarios, conversan los casos más precoces y fortalecen la importancia del screening como prevención de cuadros avanzados, que son la mayoría.