Día del Amigo: estos son los ganadores de los sorteos de Diario RÍO NEGRO

Diario RÍO NEGRO celebró el Día del Amigo premiando a sus lectores con una nueva edición de sus tradicionales sorteos. Este lunes, a las 14, se realizó el sorteo entre miles cupones participantes en el hall de la sede central de RÍO NEGRO, en General Roca.

El sorteo se llevó adelante ante la presencia del escribano público Marcos Lorenzo, representantes de ENYI Movilidad Eléctrica e Ignis, las marcas participantes de esta edición, y representantes de Editorial RÍO NEGRO, quienes certificaron la transparencia del proceso.

Foto: Juan Thomes.-

Miles de lectores de Río Negro y Neuquén participaron completando los cupones publicados en la edición impresa del diario. Los premios incluyeron dos motos eléctricas de ENYI y tres productos de Ignis pensados para disfrutar reuniones con familia y amigos.

Los ganadores de las motos eléctricas de ENYI

Imagen ilustrativa.-

Las dos motos eléctricas 0KM fueron para lectores de General Roca.

La primera ganadora fue Adriana Miranda, quien recibió la noticia con enorme emoción.



«Estoy muy feliz. El diario lo compro todos los domingos y, a veces, también durante la semana. Es nuestra compañía mientras desayunamos y tomamos unos mates. Hace años que compro el diario. Llené cada cupón con mucha esperanza. Es una alegría enorme enterarme de que soy la ganadora. ¡Esperamos con ansias la moto!», expresó.

Los representantes de Enyi Movilidad eléctrica e Ignis, las empresas participantes.

El segundo ganador fue Juan Vázquez, también de General Roca, quien recibió el llamado con mucha alegría.

Los premios de Ignis también encontraron a sus dueños

El horno pizzero fue para Lucas Gil, estudiante universitario de General Roca.

Horno pizzero. Foto ilustrativa.-

«Soy estudiante universitario en Roca. Todos los días, en el trabajo, me acompaña la edición impresa del diario, pero también elijo informarme a través de la web. Llené cada uno de los cupones esperando ser uno de los ganadores. Sin dudas es una alegría haberme ganado el horno porque lo voy a compartir con mis compañeros que viven conmigo en las residencias universitarias de la UNCo. Siempre el diario es una fuente de información primordial en nuestra zona y elijo informarme todos los días con él», contó.



El horno ahumador quedó en manos de Lidia Barreto, de Neuquén.

Horno ahumador móvil (foto ilustrativa).

«Al diario lo leo desde siempre, soy socia del Club Río Negro. Ganar siempre es lindo… más después de la derrota de la Selección. Gracias», manifestó.

En tanto, el fogonero móvil fue para Norah Neme, de General Roca.

Fogonero móvil.-

«Estoy feliz. Es la primera vez que me saco un premio. Con mi marido leemos el diario todos los días desde hace cincuenta años. No me lo esperaba para nada. Siempre nos acompaña el diario y este premio me va a venir muy bien para mi patio, para recibir a la familia y a los amigos. ¡Gracias!», dijo.

Un vínculo que se fortalece con los lectores

Con esta nueva edición de los sorteos, Diario RÍO NEGRO volvió a reconocer la fidelidad de quienes lo acompañan todos los días, tanto a través de la edición impresa como de sus plataformas digitales.

Las historias de los ganadores son parte del vínculo que el diario construye desde hace décadas con miles de familias de Río Negro y Neuquén, reafirmando el compromiso de seguir celebrando fechas especiales con propuestas que premian la confianza y el acompañamiento de sus lectores.

Se vienen dos autos 0km para el Día de la Madre y autos eléctricos para los más chicos

Los premios no terminan con el Día del Amigo. Diario RÍO NEGRO tiene en marcha la participación para los próximos grandes sorteos del año.

Foto Archivo.-

Por un lado, ya está vigente el sorteo de dos Toyota Yaris 0KM por el Día de la Madre. El mecanismo es el de siempre: completar los cupones publicados en la edición impresa y depositarlos en las urnas habilitadas. El sorteo se realizará el 16 de octubre.

Además, pensando en los más chicos, el diario también lanzó el sorteo de dos autos eléctricos infantiles a batería, junto a la juguetería El Niño Feliz. La iniciativa busca celebrar el Día del Niño con un premio pensado para disfrutar en familia. Los cupones también se publican en la edición impresa y el sorteo se realizará el 16 de agosto.