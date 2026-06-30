¡Dos autos eléctricos para el Día del Niño! Diario RÍO NEGRO lanzó un nuevo gran sorteo

La comunidad de lectores de Diario RÍO NEGRO volverá a tener una nueva oportunidad de participar por un premio pensado para sorprender a los más chicos. En el marco del Día del Niño, el diario realizará el sorteo de dos autos eléctricos infantiles a batería, una propuesta que busca convertir esta fecha especial en un recuerdo inolvidable para las familias de la región.

Luego del éxito de los últimos sorteos, que convocaron a miles de participantes en distintas localidades de Río Negro y Neuquén, el diario renueva su compromiso con sus lectores con una acción que ya se convirtió en un clásico. En esta edición, los premios fueron especialmente elegidos para que los niños puedan jugar, divertirse y disfrutar de una experiencia única.

Los dos autos eléctricos infantiles, junto con El Niño Feliz, serán sorteados entre todos los lectores que completen correctamente los cupones de participación publicados en la edición impresa de Diario RÍO NEGRO y los depositen en las urnas habilitadas.

CONSULTÁ LAS BASES Y CONDICIONES ACÁ.

La modalidad continuará siendo simple y accesible para que todos puedan participar. Los cupones se publicarán hasta el domingo 9 de agosto de 2026, mientras que las urnas permanecerán habilitadas en los distintos puntos de recepción hasta el martes 11 de agosto, excepto la ubicada en las oficinas de Diario RÍO NEGRO en General Roca, que recibirá cupones hasta el 16 de agosto, día en que se realizará el sorteo.

Dónde depositar los cupones

Los participantes podrán acercar sus cupones a las urnas ubicadas en las agencias de Diario RÍO NEGRO de:

General Roca (9 de Julio 733)

Neuquén Capital (Ministro González 290)

Bariloche (Gobernador Quaglia 115)

Viedma (Saavedra 597 esquina Laprida)



También habrá urnas en kioscos adheridos de General Roca y Bariloche, en estaciones de servicio Global Oil de Río Negro y Neuquén, y en las distintas sucursales de El Niño Feliz.

Cuándo se realiza el sorteo

El sorteo se llevará a cabo el 16 de agosto de 2026, ante escribano público, en las oficinas de Diario RÍO NEGRO o en el lugar que determine la organización.

Se extraerán dos ganadores titulares y cinco suplentes. Los ganadores serán contactados dentro de las 24 horas posteriores mediante los datos consignados en el cupón.

Cómo participar

Participar es muy sencillo. Solo hay que completar con los datos personales el cupón publicado en la edición impresa de Diario RÍO NEGRO y depositarlo en cualquiera de las urnas habilitadas.

Una tradición que sigue creciendo

Con cada nuevo sorteo, Diario RÍO NEGRO reafirma el vínculo construido durante décadas con sus lectores. Las distintas propuestas especiales acompañan fechas significativas del calendario y permiten que miles de familias participen con la ilusión de ganar premios pensados para disfrutar y compartir.

En esta oportunidad, el protagonismo será para los más chicos, con dos autos eléctricos que prometen regalar momentos de juego, diversión y muchas sonrisas durante el Día del Niño.

Próximamente, Diario RÍO NEGRO dará a conocer todos los detalles sobre las características de los premios, el desarrollo del sorteo y el nombre de los ganadores a través de la edición impresa, el sitio web y sus redes sociales oficiales.

Todos los sorteos que tiene Diario RÍO NEGRO para sus lectores

La propuesta por el Día del Niño se suma a una batería de premios que Diario RÍO NEGRO tiene en marcha durante 2026 para seguir reconociendo la fidelidad de sus lectores.

Dos Toyota Yaris 0KM por el Día de la Madre

Uno de los sorteos más importantes del año ya está en marcha. Dos familias podrán ganar un Toyota Yaris 0 kilómetro, continuando con una iniciativa que comenzó durante el 114° aniversario del diario y que ya cambió la vida de dos lectoras de la región.

Dos motos eléctricas 0KM por el Día del Amigo

También continúa vigente el sorteo de dos motos eléctricas ENYY, una alternativa de movilidad moderna, económica y sustentable para recorrer la ciudad.

Un fogonero, un horno pizzero y un horno ahumador

Para celebrar el Día del Amigo, Diario RÍO NEGRO también sorteará un espectacular combo de productos Ignis: un fogonero móvil, un horno pizzero tipo napolitano y un horno ahumador, ideales para compartir reuniones y encuentros al aire libre.

Seguí la edición impresa, el sitio web y las redes sociales de Diario RÍO NEGRO para conocer las fechas de cada sorteo, las bases y condiciones y cómo participar.