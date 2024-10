Día Mundial del ACV, la segunda causa de muerte: cuáles son las señales de alarma

Los médicos recomiendan la consulta temprana no solo para el diagnóstico sino para la intervención en un tratamiento. Foto: gentileza

Una de cada cuatro personas sufre un Accidente Cerebrovascular. Por eso, cada 29 de octubre, Día Mundial del ACV, se desarrollan campañas de concientización y prevención ya que si bien es la segunda causa de muerte a nivel mundial, es prevenible en un 90%.

La Federación Argentina de Cardiología (FAC)advirtió que hay señales de alarma de tipo cognitivas o motoras. Lo más frecuente es la desviacion de la comisura labial, la pérdida de fuerza en una de las manos y dificultad para caminar por debilidad de una de las piernas.

«Puede haber una alteración a nivel cognitivo, a nivel de conciencia: el paciente puede estar desorientado, no saber dónde está o cómo se llama, puede no lograr identificar a las personas cercanas, dice palabras incoherentes o sufrir un trastorno en el habla. Entiende, comprende, pero no puede emitir palabras», indicó el médico cardiólogo Miguel Quintana, integrante de la FAC, a RÏO NEGRO.

Mencionó otros trastornos motores, como la deglución ya que puede haber dificicultades para tragar ciertos alimentos lo que podría generar tos y arcadas. «Todas estas alteraciones pueden ocurrir cuando hay un ACV instaurado. Hay síntomas previos que permiten detectar un ACV: son los mismos aunque de menor intensidad«, recalcó Quintana.

Se pueden producir otros síntomas graves, «como el trastorno de la conciencia o cuando la persona ya no logra despertarse. O se despierta, pero no puede moverse de la cama».

Cómo prevenir

En los últimos años, los casos de ACV aumentaron drásticamente por diversos factores de riesgo de la sociedad que, los especialistas remarcan, «son modificables». Esto significa que con controlables. «Hablamos del sedentarismo, la obesidad, la mala alimentación, el consumo alto de sodio (sal en las comidas), el tabaquismo. Hay otros factores de riesgo que son controlables aunque no se pueden evitar, como la hipertensión arterial y la diabetes. También hay factores hereditarios sobre los que no se puede intervenir», indicó Quintana.

Destacó que, por eso, en el Día Mundial del ACV, la FAC insiste en los factores de riesgo que se pueden modificar. «Comiendo mas sano, agregando menos sal y haciendo actividad física se disminuye un 90% la posibilidad de tener un ACV, de acuerdo a las últimas encuestas de American Heart Association«, dijo.

Los médicos recomiendan la consulta temprana no solo para el diagnóstico sino para la intervención en un tratamiento. Quintana detalló que hay medicación trombótica que, aplicándose a las pocas horas del inicio de los síntomas, puede revertir en un 99% las consecuencias del cuadro.

«La mayor parte de los ACV son producidos por trombos o coágulos. Administrando un trombolítico, podemos romper esa coagulopatía y reestablecer el flujo de sangre al cerebro. El ACV se produce porque se tapan las arterias a nivel cerebral, pero a su vez, se genera por un coágulo o una placa de colesterol en las arterias que se rompe», puntualizo y agregó: «Los daños y secuelas se producen de acuerdo a la extensión del ACV y el territorio cerebral que afecte».

Según los estudios, un tercio de los pacientes con ACV mueren, otro tercio logra recuperarse y otro tercio queda con alguna discapacidad. Es la primera causa de discapacidad. «Por eso, decimos que el ACV no solo afecta al paciente sino al entorno familiar deteriorando el estilo de vida».

Según Quintana, puede afectar en cualquier rango etáreo aunque las causas se modifican de acuerdo a la edad. En los más jóvenes, suele obedecer a malformaciones congénitas de arterias; mientras que a edades más avanzads, se produce por la formación de colesterol en las arterias.