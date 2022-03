Día Mundial del Trastorno Bipolar: «es una condición biológica mía, pero no me condiciona»

Greta Lapistoy, autora del libro Inconscientemente verdadera, dijo esta mañana a Télam Radio que la bipolaridad «es una condición biológica» pero que no la condiciona, en el marco del Día Mundial del Trastorno Bipolar, que se conmemora hoy. «No soy bipolar, tengo bipolaridad; es una condición biológica mía, pero no me condiciona», expresó la autora de la novela en la que cuenta su experiencia en primera persona.

El Trastorno Bipolar abarca un gran espectro de enfermedades del sistema nervioso que afectan a alrededor de 45 millones de personas en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Todas ellas se caracterizan por la alternancia de episodios maníacos y depresivos, de distinta duración y no necesariamente continuos, que se alternan a su vez con períodos de estados de ánimo estables.

A los 17 años a Greta le diagnosticaron bipolaridad. «Fue una etapa espantosa donde la pasé extremadamente mal: la crisis de manía fue por momentos linda y por momentos el infierno mismo. La depresión fue casi la vida sin vida y sentía que nada tenía sentido y que nada lo iba a tener nunca», contó sobre aquel momento.

Sin embargo, luego de una recaída que tuvo «por haber creído que no necesitaba ayuda», aceptó un tratamiento y así pudo «cumplir un montón de proyectos que en aquel entonces creía que eran imposibles».

Greta es licenciada en Relaciones Públicas, trabaja hace 12 años en el mismo lugar y considera que avanzó «profesionalmente y económicamente». Además, señaló otros logros.

«Crié a mi hija que ya tiene más de 20 años y se convirtió en una mujer maravillosa, pude acompañar a amigas mías en momentos malos de sus vidas y amigos míos en momentos de enfermedad», detalló.

También pudo «formar una pareja estable» con la que se acompaña hace cinco años y publicar su novela, proyecto sobre el cual «muchos decían que era un delirio de la manía y que jamás iba a publicar nada».

«Siento que no me define el diagnóstico, que soy mucho más que ese diagnóstico. Soy mamá, soy hija, soy licenciada, jefa de trabajos prácticos en la Universidad Católica, soy amiga, pareja, un montón de cosas», señaló. Y concluyó: «No soy bipolar, tengo bipolaridad. Y eso es muy distinto».

En el marco del Día Mundial del Trastorno Bipolar, que se conmemora cada 30 de marzo, desde la Asociación Argentina de Psiquiatría (AAP) y la Fundación de Bipolares Argentina (Fubipa) instaron a seguir visibilizando y hablando de la salud mental, además de incluir a toda la sociedad para erradicar el estigma que recae sobre las enfermedades mentales.