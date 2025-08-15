Dina Huapi creó un juego de cartas con la identidad de la localidad por el Día del Niño

«El juego que nació del corazón de Dina Huapi». El Municipio de esta localidad cordillerana, ubicada a 15 kilómetros de Bariloche, lanzó un juego de cartas llamado Dinabble, basado en el original “Dobble”, que fue diseñado junto a varias instituciones de esa localidad, por el Día de las Infancias.

Se trata de un juego de observación y rapidez para toda la familia. Hay un único símbolo común en cada una de las cartas y el primero en descubrirlo y nombrarlo, gana esa carta. “En este caso, diseñamos 31 cartas redondas que tienen símbolos o dibujos. Surgió como un juego matemático que es dinámico y divertido. Es un juego de rapidez visual”, definió Cintia Nimitan, a cargo de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte de Dina Huapi.

La idea nació tiempo atrás cuando, desde el municipio, se comenzó a pensar en algún regalo para el Día del Niño. La posibilidad de entregar juguetes quedó descartada para evitar las distinciones y se barajó entonces el diseño cartas novedosas con imágenes de Dina Huapi.

Pero paralelamente, surgió otro desafío: fortalecer el sentido de pertenencia y dar a conocer la idiosincracia de la localidad de «forma divertida, creativa y para todas las edades». Los símbolos entonces contemplan la historia, la cultura y la identidad de Dina Huapi.

El mazo fue diseñado por el Día de las Infancias. Foto: gentileza

Se incluyeron dibujos de la flora y la fauna, un muñeco de nieve, el reciclado -porque se consideran una localidad sustentable-, una bicicleta y hasta un casco vikingo y un barco danés en alusión al nombre de la localidad. “Los dos primeros pobladores fueron daneses: tenían tambo y abastecían de leche a Bariloche. También tenían una chanchería. Pero a la vez, Huapi significa isla porque está rodeada de agua”, recalcó.

A la vez, se representó el tren, el choique, la trucha, la amapola californiana -que si bien no es nativa, cubre todo el ejido-, la mara, el tero, el zorro, un caballo, la bandera de Río Negro y hasta el “prohibido hacer fuego”, a modo de mensaje para concientizar a los niños.

“La idea es fortalecer la idiosincracia de Dina Huapi. Por eso, se nos ocurrió que los símbolos también podían representar a las instituciones de la localidad donde suelen concurrir los chicos: el jardín de infantes, la escuela, la biblioteca, el club de fútbol, de rugby”, comentó la funcionaria.

A partir de ahí, se realizaron reuniones con los directivos de las instituciones para que los chicos votaran qué símbolos sentían que los representaban y, por lo tanto, debían estar en las cartas. «Hoy, al mirar las cartas, vemos reflejado el espíritu de Dina Huapi. Cada símbolo es un pedacito de nuestra historia reciente, elegido por la comunidad», señaló.

Nimitan explicó que hay varias formas de jugar aunque se sugirieron cuatro modalidades. “Los nombres de cada juego también se basaron en Dina Huapi: ‘La Desembocadura’, ‘Reto Dina’, ‘Ñiri Ñiri’, ‘El trío de Agua’ (por el río Ñirihuau, Limay y el lago Nahuel Huapi). El juego puede ser por descarte o para recaudar cartas. Y puede haber dos, cuatro jugadores, de 4 a 90 años. Es para todas las edades”, describió.

DinaBble está basada en el juego Dobble de observación y agilidad. Foto: gentileza

La funcionaria insistió en que la finalidad del juego es “fortalecer la identidad y que los chicos puedan apropiarse de los espacios de Dina Huapi”. “Además, usaremos las cartas en las ferias de turismo a modo de promoción aunque no fue el objetivo: en ese caso, hubiéramos usado otros símbolos y decidimos centrarnos en nuestras instituciones. Rescato que, a partir de esta idea, se generaron alianzas entre instituciones y dentro de las instituciones. De la escuela rural de Ñirihuau nos mandaron fotos hasta del cuarto oscuro en el que los chicos votaron”, destacó Nimitan.

Dina Huapi ya encargó 500 juegos de cartas que entregarán a las instituciones participantes y el próximo domingo, los mazos serán sorteados entre las familias dinahuapenses.