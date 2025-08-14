El Catedral se iluminó con la bajada de antorchas y así se largó la 54 Fiesta Nacional de la Nieve

Con la tradicional bajada de antorchas del cerro Catedral, largó la 54 edición de la Fiesta Nacional de la Nieve.

Martín Bacer, presidente de la Asociación Argentina de Instructores de Ski y Snowboard (Aadidess), advirtió que esta temporada, “hay nieve de los 1.400 metros hasta la base” lo que garantizó la bajada de los tres clubes de esquí, la escuela municipal y otras 21 escuelas presentes en Catedral.

“La fabricación de nieve artificial hizo posible esta bajada de antorchas, después de la intensa lluvia de los últimos días. Se trata de que la gente nos visite con nieve o sin nieve. La buena onda y el espíritu de montaña se sigue aportando», indicó.

Desde antes de la pandemia, las antorchas tradicionales fueron sustituidas por luces LED debido a la cantidad de participantes: «Una cosa eran 20 instructores con antorchas de fuego; ahora con 450 sería antiecológico y un peligro para quienes bajan porque hay que usar gasoil, estopa, palos. Puede que sea más lindo a la vieja usanza, pero priorizamos la seguridad de los instructores y del público que está mirando».

La bajada de antorchas se pudo realizar gracias a la nieve técnica. Foto: Marcelo Martinez

No se sabe cuándo comenzó exactamente, pero estiman que la bajada de antorchas se realiza en el cerro Catedral desde los años 60.

“Es la manera que tenemos los esquiadores de homenajear a los visitantes. Se genera una gran conexión con el público que lo siente como un espectáculo. De hecho, a algunos instructores les pesa, después de su trabajo, volver a subir a la montaña, pero lo hacen para que el visitante se lleve un recuerdo imborrable”, resumió Giusti Olivieri, un profesor de esquí que comenzó a participar en el evento en los años 70. Recién en las últimas tres ediciones, decidió disfrutar la bajada de antorcha como espectador.

“El fuego siempre seduce más a los visitantes. Pero esas antorchas eran efímeras y se consumían rápidamente. El tránsito a las luces LED fue necesario por la seguridad de los participantes. Son sistemas más costosos pero hay menos probabilidad de accidentes o camperas quemadas”, destacó Giusti.

Recordó que, en muchas ediciones, la bajada de antorchas debió suspenderse por la falta de nieve. En una oportunidad, incluso, recordó que uno de los instructores se enganchó el esquí con una de las redes de protección por la poca cantidad de nieve y cayó “frente a todo el público”.

Unos 450 instructores participaron de la bajada por la montaña. Foto: Marcelo Martinez

“La falta de nieve hoy no es novedad. Siempre fue un tema recurrente. Cada 11, 15, 20 años había períodos secos sin precipitaciones. En 1985, 1996 tampoco hubo nieve. Apenas se esquiaba arriba. Hoy, pese a lo poco de nieve que hay, se garantiza el esquí para los turistas en excelentes condiciones. Solo afecta a los esquiadores en la zona alta. Pero es un lujo tener cañones que garanticen una pista adecuada”, recalcó.

Respecto a la bajada de antorchas, insistió en que “ahora con la nieve programada tenemos la posibilidad concretar el evento: hay nieve hasta la base que es la condición. No se luce si no hay nieve en la base donde espera el público observador”.

Aseguró que el público disfruta en gran medida ver a los esquiadores bajar de la montaña en zigzag. “Históricamente, el protocolo consistía en subir a los 1200 metros de altura a partir de las 18. Nos juntábamos en la confitería que aportaban bebidas para la diversión de los instructores y nos tirábamos en trineo. Se trataba de tener un poco de fiesta en la montaña para hacer tiempo. Se sube al final del día y se espera a que oscurezca para que realmente se luzca”, resaltó.

De esta forma, larga la Fiesta Nacional de la Nieve. Foto: Marcelo Martinez

Contó que, lo más impactante era estar arriba de la montaña y ver las caravanas de autos en la ruta de acceso al Catedral. Eran los espectadores que no querían perderse del lanzamiento de la Fiesta de la Nieve.

“Antes, la bajada era menos difundida y no había otra: la gente debía concurrir a verla porque no había streaming ni televisión en vivo. Hoy, quizás hay menos magia en cuanto a la participación directa, pero mucha gente lo disfruta”, concluyó Giusti.

Goldy Baratta lleva 53 años como instructor de esquí. ¿Desde cuándo participa en la Bajada de Antorchas? «Uh, desde chiquito porque empecé a esquiar en el Club Andino a mediados de los 60. Siempre fue todo un espectáculo para los turistas ver bajar las luces de la montaña«, resaltó.

Recordó que, en ese momento, subían hasta «la línea de Cóndor» a la espera de que oscureciera. «Había antorchas artesanales que requerían gasoil -por eso se subían bidones y se prendían arriba- y otras que funcionaba a resina. Así bajaban dos grupos simulando una figura de ocho», detalló. En ese momento, los esquiadores trataban de usar camperas y guantes viejos para prevenir ante cualquier incendio.

El evento fue cada vez más multitudinario. Se sumaron fuegos artificiales y shows en la base. «Ver las luces de los autos que iban por la ruta en caravanas eternas era todo un espectáculo. Se invitaban a los mejores esquiadores o a los mejores alumnos. Y ni hablar de la previa, antes de la bajada: se llevaban packs de hidratación que no era tanto para hidratarse«, comentó risueño y agregó: «Eran unas botellitas espirituosas para alentar el espíritu. Algunos no quedaban en condiciones para bajar».

El primer programa de la Fiesta Nacional de la Nieve. Foto: Marcelo Martinez

Cronograma de la Fiesta de la Nieve

-Jueves 14 de agosto

Esculturas en madera en la Plaza de las Ciudades Hermanas. Leo Molinari y Gabriel Sagrado darán lugar a una obra de La Modesta Victoria.

14 a 19 Jornada destinada a las bandas de Bariloche.

15 a 17 Concurso de tortas, organizado por el Centro de Educación Técnica (CET) 25, la Escuela de Hotelería y Gastronomía. La cita es en el centro de convenciones BEC.

18.10 Murga del Tomate, del centro cultural para personas con discapacidad Crearte.

18.50 Presentación de las candidatas a Reina de la Nieve.

-Viernes 15 de agosto

Esculturas en madera en la Plaza de las Ciudades Hermanas. Leo Molinari y Gabriel Sagrado darán lugar a una obra de La Modesta Victoria.

14 a 19 Jornada destinada a las bandas de Bariloche.

18.30 Apertura Oficial de la Fiesta Nacional de la Nieve

18.45 Presentación de Jazmines del Alba

19.25 Presentación del Ballet Municipal Tolkeyén

20.30 Show de Luciano Pereyra

-Sábado 16 de agosto

10 a 14 Tejetón, una maratón de tejido en el Puerto San Carlos.

10 a 11 Un payador local abre el Concurso de los Hacheros.

11 a 14 Concurso de Hacheros: troncos de 40 centímetros de diámetro para hombres y de 30 centímetros, para las mujeres. ¿Quién los cortará más rápido?

16 a 19 Concurso del pulóver y desfile. Las tejedoras locales y regionales presentan sus mejores obras que serán evaluadas por jueces expertas. Como cierre, las candidatas a Reina de la Nieve desfilarán con las piezas.

19 a 20 Desfile Náutico de las embarcaciones más emblemáticas de Bariloche por el lago Nahuel Huapi.

20 Filarmónica de Río Negro en el Puerto San Carlos, bajo la dirección de Agustín Tocalini.

20.30 a 21 Tiago PZK, el fenómeno de la música urbana.

-Domingo 17 de agosto

15 A 18 Carrera de Mozos y destreza de los bartenders, organizada por el sindicato Uthgra.

19 a 20.30 Elección de la Reina Nacional de la Nieve

21 La T y la M, una de las bandas del momento