Juan Pablo, la joven promesa del trap en Bariloche, en la cuenta regresiva para la Fiesta de la Nieve

Juan Pablo Molina, una de las jóvenes promesas de la música urbana en Bariloche, se subirá al escenario principal de la plaza del Centro Cívico este sábado a las 18.50 en la edición 54 de la Fiesta de la Nieve. Con apenas 19 años, se presenta como J Southside, las iniciales de su nombre a la que suma el lugar donde nació: la “zona sur”.

“Hago trap que es algo así como un rap modernizado con pistas más electrónicas. Trabajo con la computadora donde hago pistas con un programa de software. Por lo general, hago mis propias pistas con instrumentos digitales: un teclado 1000 que es como un piano que solo emite sonidos si lo conectás a una computadora”, contó.

“A través de la computadora -agregó-, uno elige el sonido que querés que reproduzca el teclado. Hago la grabación, la mezcla y la masterización”.

Su micrófono, la placa de sonido y todo su equipo logró comprarlos cuando supo que la música era su camino. Mientras estudiaba en la escuela rionegrina de Dina Huapi, usaba sus tiempos libres para cortar el pelo a distintos clientes y reunir así dinero que le permitió equiparse.

Juan Pablo empezó a escuchar trap siendo muy chico. Le gustaba especialmente la música de Centroamérica hasta que conoció el género en Argentina: “Era muy underground; no tan comercial como ahora. En 2020 hice un tema con un amigo, medio jugando, y me encantó la experiencia. Me dio curiosidad y empecé a estudiar, a leer, me vi todo tipo de videos, hice cursos en producción. Recién el año pasado empecé a grabar mis temas”.

También hizo un curso de canto aunque reconoce que lo usa “como una herramienta, como un efecto”. Usa Auto-Tune, un afinador y un efecto de voz que, si se usa en su máxima potencia, hace que la voz adquiera un “tono robótico”.

Juan Pablo se encarga de escribir sus canciones y su repertorio está compuesto por todo aquello que lo atraviesa, desde canciones “de amor”, algunas “más tristes”, incluso un tema que habla de la ansiedad y la desesperanza que escribió cuando terminó la escuela secundaria y la incertidumbre era inmensa. Tampoco faltan los temas “más comerciales”, característicos del trap, como «la necesidad de hacer dinero o tocar en grandes shows».

Presentó su música en un bar conocido de trap de Palermo Soho en Palermo. Foto: gentileza

“Mi mejor canción se llama ‘Dónde querés estar’ que habla, de alguna forma, sobre mi proyección del futuro, mi deseo de llegar a vivir de la música. No me imagino mi futuro de otra manera. Es casi un manifiesto de mis sueños. Es la canción a la que más sentimiento le puse”, reconoció.

Cuando surge alguna idea o alguna melodía, este joven simplemente se pone frente al micrófono y deja que “las rimas vayan surgiendo”. “Porque eso es el trap: rimas comunes, asonantes, tiene tantísimas variaciones y eso es lo que más me gusta. Todo este proceso es hermoso”, celebró.

Respecto a las críticas de este género musical, también fue tajante: “Creo que, a veces, se encasilla el concepto de música al considerar únicamente que se trata de subirse a un escenario con guitarra, batería y bajo, de la mano de un vocalista que no use efectos. Es música, pero no me parece bien cerrarse a eso y que lo demás se considere como ruido, como dice mucha gente”.

Recordó a Pappo que, años atrás, fue muy crítico con los DJs: “Es una rama artística, una rama de la música que es importante. No es nada fácil y no cualquiera la puede hacer. Se requiere un montón de conocimientos. Son pensamientos algo cerrados”.

En este corto tiempo, Juan Pablo tocó infinidad de veces en la calle en un evento organizado por jóvenes de Bariloche y recientemente, se presentó en Local Support, un conocido bar del barrio porteño Palermo Soho. Sabe lo que quiere y tiene el talento para concretarlo. “El año pasado fui a la Fiesta de la Nieve a ver a Toby Dolezor, de quien soy fanático. Lo vi tocando en vivo y me fascinó la forma en que se desenvolvió. Cuando me confirmaron mi participación por mail para esta fiesta de la nieve me pareció todo un sueño”, concluyó.

Cronograma de la Fiesta de la Nieve

-Jueves 14 de agosto

Esculturas en madera en la Plaza de las Ciudades Hermanas. Leo Molinari y Gabriel Sagrado darán lugar a una obra de La Modesta Victoria.

14 a 19 Jornada destinada a las bandas de Bariloche.

15 a 17 Concurso de tortas, organizado por el Centro de Educación Técnica (CET) 25, la Escuela de Hotelería y Gastronomía. La cita es en el centro de convenciones BEC.

18.10 Murga del Tomate, del centro cultural para personas con discapacidad Crearte.

18.50 Presentación de las candidatas a Reina de la Nieve.

-Viernes 15 de agosto

Esculturas en madera en la Plaza de las Ciudades Hermanas. Leo Molinari y Gabriel Sagrado darán lugar a una obrade La Modesta Victoria.

14 a 19 Jornada destinada a las bandas de Bariloche.

18.30 Apertura Oficial de la Fiesta Nacional de la Nieve

18.45 Presentación de Jazmines del Alba

19.25 Presentación del Ballet Municipal Tolkeyén

20.30 Show de Luciano Pereyra

-Sábado 16 de agosto

10 a 14 Tejetón, una maratón de tejido en el Puerto San Carlos.

10 a 11 Un payador local abre el Concurso de los Hacheros.

11 a 14 Concurso de Hacheros: troncos de 40 centímetros de diámetro para hombres y de 30 centímetros, para las mujeres. ¿Quién los cortará más rápido?

16 a 19 Concurso del pulóver y desfile. Las tejedoras locales y regionales presentan sus mejores obras que serán evaluadas por jueces expertas. Como cierre, las candidatas a Reina de la Nieve desfilarán con las piezas.

19 a 20 Desfile Náutico de las embarcaciones más emblemáticas de Bariloche por el lago Nahuel Huapi.

20 Filarmónica de Río Negro en el Puerto San Carlos, bajo la dirección de Agustín Tocalini.

20.30 a 21 Tiago PZK, el fenómeno de la música urbana.

-Domingo 17 de agosto

15 A 18 Carrera de Mozos y destreza de los bartenders, organizada por el sindicato Uthgra.

19 a 20.30 Elección de la Reina Nacional de la Nieve

21 La T y la M, una de las bandas del momento