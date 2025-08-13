Juan Pablo, la joven promesa del trap en Bariloche, en la cuenta regresiva para la Fiesta de la Nieve
"J Southside" propone lo mejor de la música urbana para este sábado en el Centro Cívico. El joven de 19 años que escribe, canta, compone, graba y sueña en grande.
Juan Pablo Molina, una de las jóvenes promesas de la música urbana en Bariloche, se subirá al escenario principal de la plaza del Centro Cívico este sábado a las 18.50 en la edición 54 de la Fiesta de la Nieve. Con apenas 19 años, se presenta como J Southside, las iniciales de su nombre a la que suma el lugar donde nació: la “zona sur”.
“Hago trap que es algo así como un rap modernizado con pistas más electrónicas. Trabajo con la computadora donde hago pistas con un programa de software. Por lo general, hago mis propias pistas con instrumentos digitales: un teclado 1000 que es como un piano que solo emite sonidos si lo conectás a una computadora”, contó.
“A través de la computadora -agregó-, uno elige el sonido que querés que reproduzca el teclado. Hago la grabación, la mezcla y la masterización”.
Su micrófono, la placa de sonido y todo su equipo logró comprarlos cuando supo que la música era su camino. Mientras estudiaba en la escuela rionegrina de Dina Huapi, usaba sus tiempos libres para cortar el pelo a distintos clientes y reunir así dinero que le permitió equiparse.
Juan Pablo empezó a escuchar trap siendo muy chico. Le gustaba especialmente la música de Centroamérica hasta que conoció el género en Argentina: “Era muy underground; no tan comercial como ahora. En 2020 hice un tema con un amigo, medio jugando, y me encantó la experiencia. Me dio curiosidad y empecé a estudiar, a leer, me vi todo tipo de videos, hice cursos en producción. Recién el año pasado empecé a grabar mis temas”.
También hizo un curso de canto aunque reconoce que lo usa “como una herramienta, como un efecto”. Usa Auto-Tune, un afinador y un efecto de voz que, si se usa en su máxima potencia, hace que la voz adquiera un “tono robótico”.
Juan Pablo se encarga de escribir sus canciones y su repertorio está compuesto por todo aquello que lo atraviesa, desde canciones “de amor”, algunas “más tristes”, incluso un tema que habla de la ansiedad y la desesperanza que escribió cuando terminó la escuela secundaria y la incertidumbre era inmensa. Tampoco faltan los temas “más comerciales”, característicos del trap, como «la necesidad de hacer dinero o tocar en grandes shows».
“Mi mejor canción se llama ‘Dónde querés estar’ que habla, de alguna forma, sobre mi proyección del futuro, mi deseo de llegar a vivir de la música. No me imagino mi futuro de otra manera. Es casi un manifiesto de mis sueños. Es la canción a la que más sentimiento le puse”, reconoció.
Cuando surge alguna idea o alguna melodía, este joven simplemente se pone frente al micrófono y deja que “las rimas vayan surgiendo”. “Porque eso es el trap: rimas comunes, asonantes, tiene tantísimas variaciones y eso es lo que más me gusta. Todo este proceso es hermoso”, celebró.
Respecto a las críticas de este género musical, también fue tajante: “Creo que, a veces, se encasilla el concepto de música al considerar únicamente que se trata de subirse a un escenario con guitarra, batería y bajo, de la mano de un vocalista que no use efectos. Es música, pero no me parece bien cerrarse a eso y que lo demás se considere como ruido, como dice mucha gente”.
Recordó a Pappo que, años atrás, fue muy crítico con los DJs: “Es una rama artística, una rama de la música que es importante. No es nada fácil y no cualquiera la puede hacer. Se requiere un montón de conocimientos. Son pensamientos algo cerrados”.
En este corto tiempo, Juan Pablo tocó infinidad de veces en la calle en un evento organizado por jóvenes de Bariloche y recientemente, se presentó en Local Support, un conocido bar del barrio porteño Palermo Soho. Sabe lo que quiere y tiene el talento para concretarlo. “El año pasado fui a la Fiesta de la Nieve a ver a Toby Dolezor, de quien soy fanático. Lo vi tocando en vivo y me fascinó la forma en que se desenvolvió. Cuando me confirmaron mi participación por mail para esta fiesta de la nieve me pareció todo un sueño”, concluyó.
