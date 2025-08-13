Disturbios en el Congreso este miércoles: marcha de jubilados y un fuerte operativo policial

Como es usual desde hace un tiempo, este miércoles se realiza nuevamente una marcha de jubilados en las afueras del Congreso. Esta jornada se registra un fuerte operativo seguridad, que tuvo un enfrentamiento con los manifestantes. Tras el veto de la ley que establecía aumentos para jubilados, las protestas volvieron al centro de Buenos Aires.

Alrededor de las 15, la Policía Federal inició un corte total del tránsito en los alrededores del Congreso. Cerca de las 15:40, un camión de gendarmería ingresó al predio del Congreso, que fue vallado. Allí, manifestantes se enfrentaron con las fuerzas, que respondieron con gas pimienta.

Dado esto, el tránsito cortado en Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos. El vallado continúa hacia Rivadavia y Callao. En una esquina del Congreso están reunidos los jubilados autoconvocados, mientras que en la otra permanecen organizaciones sociales y partidos de izquierda.

Giro inesperado en Diputados: El Gobierno ofreció una alternativa de reparto de ATN

En una jugada de último momento que busca meter una cuña entre los gobernadores, el Gobierno ofreció una propuesta alternativa de reparto de ATN (Aportes del Tesoro Nacional), que se tradujo en un dictamen propio de La Libertad Avanza, el PRO y representantes de dos mandatarios provinciales. De esta manera, la discusión en la Cámara de Diputados dio un giro inesperado y se definirá en el recinto.

Jugada de último momento divide a los gobernadores y calienta la pelea en Diputados.

La novedad se dio en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde el dictamen de mayoría (con 27 firmas) fue para el proyecto de los gobernadores que cuenta con aprobación del Senado. Esa iniciativa busca que la distribución de ATN, que hoy es discrecional, pase a ser automática y diaria hacia adelante, según los coeficientes de coparticipación. Son fondos que este Gobierno decidió retener, en detrimento de las provincias.

En cambio, la propuesta del oficialismo y el PRO busca que solo se repartan según coparticipación “los recursos remanentes de distribución de cada ejercicio fiscal que fueran ingresados al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional”. Esta redistribución “procederá en forma mensual una vez cerrado el ejercicio fiscal anual en que se generaron” esos excedentes.