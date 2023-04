Docentes de la escuela laboral de Cipolletti realizarán un paro por las condiciones del establecimiento

Este lunes, el personal docente de la Escuela Laboral N°4 de Cipolletti confirmó que realizarán un paro esta semana por las condiciones edilicias en las que se encuentra la institución. Detallaron en un comunicado cuáles son los motivos por los que reclaman.

«Se están vulnerando los derechos de nuestros estudiantes. El derecho a un espacio digno, a un refrigerio y alimentación correctas, a las condiciones edilicias que se han prometido para desarrollar las actividades escolares de los mismos«, comentaron.

Detallaron las condiciones en las que se encuentra funcionando actualmente el establecimiento. Explicaron que hay solo dos baños individuales para más de cincuenta estudiantes en cada turno. Y que ninguno cuenta con agua caliente.

«No hay espacio para realizar educación física, ni se cuenta con elementos para tal actividad. No contamos con SUM (salón de usos múltiples)», detallaron. Ademas, agregaron que no tienen un patio «acorde a las necesidades y posibilidades de los estudiantes».

Describieron que en los salones de clases no están las adaptaciones necesarias, «como por ejemplo barras de apoyo para discapacidad motriz y visual, elementos para el trabajo multisensorial (una sala multisensorial)».

En el establecimiento funciona un trailer que es utilizado como la dirección de la institución, en el que explicaron que no hay energía eléctrica ni elementos de seguridad.

En relación al refrigerio y la alimentación, reclaman que «las heladeras y freezers, además de necesitar arreglos, son insuficientes para la cantidad de estudiantes que asisten al comedor a diario«, y agregaron que no poseen cubiertos suficientes ni elementos de cocina acordes a la cantidad de asistentes al comedor durante ambas jornadas.

Además lamentaron que las áreas no tienen recursos materiales suficientes, «se trabaja con el aporte de los docentes pero no alcanza para llevar adelante trayectorias acordes a las necesidades de cada estudiante«.