Docentes de Misiones y las protestas, en medio de la crisis: «Queremos que mañana comiencen las clases»

La provincia de Misiones se encuentra en el centro de una crisis salarial que escaló en las últimas semanas, con protestas y movilizaciones de diversos sectores de trabajadores estatales. La situación se intensificó especialmente entre los docentes, quienes junto a policías y trabajadores de la salud, están exigiendo aumentos salariales significativos para enfrentar la creciente inflación. Leandro Sánchez, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (UTEM), habló con RÍO NEGRO RADIO y describió la situación que atraviesan los docentes de la provincia. Qué dijo.

Escuchá a Leandro Sánchez, secretario general de UTEM en RÍO NEGRO RADIO

«Venimos desde febrero advirtiendo que esto iba a pasar. Nuestros salarios están muy atrasados, no porque no paguen, sino porque la inflación sube y la recomposición salarial no sigue el mismo ritmo. Esto ha provocado un atraso tremendo en nuestros sueldos«, explicó Sánchez.

Desde marzo, los docentes han realizado paros y movilizaciones, y actualmente se encuentran en una fase de asambleas escolares sin atención a los alumnos, lo que devino en la suspensión de clases en muchas áreas. Durante la última semana, las protestas incluyeron cortes de rutas y la participación de productores de yerba mate, que también se sumaron a los reclamos.

«Están viniendo productores de yerba que primero irán al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para hacer escuchar sus demandas», señaló Sánchez.

La posibilidad de una pueblada parece cada vez más real. «Parece que se está gestando una pueblada. No es aún una realidad, pero todo apunta a eso. Esta es la crisis política más grande que mi generación recuerda» dijo el dirigente y completó: «Si no hay una respuesta, esto solo empeorará».

La situación llegó a un punto aún más complejo tras la marcha de los estudiantes universitarios. Los manifestantes se unieron a las marchas de los docentes, y otros colectivos culturales, en respuesta a la disminución de los aportes a la cultura. Hoy, las manifestaciones se dirigen hacia la Legislatura provincial, buscando presionar al gobierno para que brinde una solución.

«Nosotros vinimos a Posadas esperando una mesa de diálogo con el gobierno. La reunión fue cancelada a última hora, así que decidimos cortar la ruta y esperar a que nos llamen para dialogar», comentó Sánchez. La falta de respuestas concretas por parte del gobierno solo complejizó la tensión entre los manifestantes.

Los trabajadores de la salud, al igual que los docentes, han tenido conversaciones con el gobierno, pero estas no han producido resultados satisfactorios. «Hay diálogos, pero sin una oferta económica concreta, estos diálogos son vacíos», expresó Sánchez. La situación salarial de los trabajadores es crítica, con sueldos que no alcanzan para cubrir los gastos básicos.

«Hasta hace dos días, una maestra que recién se iniciaba cobraba 230.000 pesos. Con alquileres de 100.000 pesos y boletas de luz de 100.000 pesos, apenas queda dinero para otras necesidades. Es inviable vivir con ese sueldo«, subrayó Sánchez. Aunque el gobierno acordó un aumento del 50% para los recién iniciados, este aumento no se respeta según la antigüedad, lo que continúa generando una desigualdad salarial.

Para el sindicalista, la vida de los docentes se volvió insostenible, especialmente para aquellos con más antigüedad que reciben incrementos menores. Sánchez describió que, la tarea docente va más allá de las horas en el aula, e incluye la corrección de pruebas y la planificación de clases en casa, lo que no se refleja en sus salarios. «La tarea docente no se reduce al aula. Nos llevamos el trabajo a casa, y eso no se está reconociendo adecuadamente», expresó.

Además, el reclamo de los docentes no se limita solo a los salarios. Los comedores escolares están desfinanciados, afectando a los niños que dependen de ellos para su alimentación. «Siete de cada diez niños son pobres en Argentina y Misiones no es la excepción. Si no les damos una buena alimentación, tendrán problemas de aprendizaje«, señaló el líder gremial. Sostuvo que las escuelas necesitan reparaciones y mejor infraestructura para ofrecer un ambiente adecuado para el aprendizaje.

El conflicto en Misiones está reflejando una crisis mucho más amplia que la que inició la semana pasada. El sistema educativo y los servicios públicos de la provincia, no quedan eximidos de esta situación.

Ante la falta de respuesta del gobierno provincial, la escalada de protestas y movilizaciones solo aumenta progresivamente y gana terreno en otros sectores de la sociedad.

Para cerrar el diálogo con «Vos al Aire», Sánchez manifestó -entre lágrimas- que el mayor deseo de los docentes es que las clases puedan reanudarse y que se llegue a un acuerdo que pueda destrabar el conflicto, satisfaciendo las necesidades de todos los trabajadores estatales. «Nuestro mayor deseo es que mañana comiencen las clases«, concluyó.

La situación en Misiones continúa siendo tensa, con la expectativa de que el gobierno y los trabajadores puedan encontrar un punto de encuentro que permita poner fin a esta crisis. Aunque el panorama parece poco alentador y la voluntad de diálogo se aleja cada vez más.