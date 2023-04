Docentes realizaron clases públicas en Roca: «El reclamo no es solo salarial»

En el marco del paro de 72 horas que estableció el sindicato Unter, cerca de las 16 comenzaron las «clases públicas» en la plaza Belgrano de Roca, con el fin de visibilizar la lucha de los docentes.

La actividad es llevada adelante por el sindicato Unter y por docentes del Instituto de Formación Docente.

Patricia Ponce, integrante de Unter, contó que la actividad es abierta para docentes, estudiantes y toda la comunidad educativa. El objetivo es «hacer visible el conflicto que muchas veces queda invisibilizado», expresó».

Las charlas están enfocadas en la intencionalidad docente y su función. «También convocamos a compañeros de la Junta de Clasificación para explicarles a los nuevos docentes cómo deben hacer para inscribirse y trabajar el año que viene dentro del sistema educativo», indicó y agregó «muchas veces por una firma o por algún dato no pueden tener acceso a la fuente laboral».

«Enseñamos a los que enseñan. Estamos constantemente educando no solo a las infancias, a los adolescentes sino también entre nosotras», apuntó la integrante de Unter.

La lucha no es solo salarial

Laura Santillan, docente del Instituto de Formación Docente explicó que la lucha no es salarial, también reclaman por las malas condiciones en las que se encuentran las escuelas: no hay botiquines de emergencia, los baños están rotos, hay murciélagos, malas condiciones de transporte (hay estudiantes que no tienen acceso a la educación por no tener transporte).

Laura Santillán expresó que la lucha no es solo salarial. Foto Andrés Maripe

«No solo vemos que las escuelas no están en condiciones para dar clases. También vemos niños que tienen hambre, que no tienen útiles», contó la docente.

Finalmente Santillan expresó «nosotros apoyamos a las familias y los estudiantes. Esto es responsabilidad del gobierno».