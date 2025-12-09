Dolor en el pecho es señal de alarma: la mayoría tarda tres horas en ir al médico ante un infarto

Cuando el dolor en el pecho es una señal de alarma. Foto: gentileza.

Distintos estudios realizados en el país demostraron que la mayoría de las personas que cursan un dolor en el pecho compatible con un infarto, llega a la guardia demasiado tarde. La demora en la consulta al médico es la peor enemiga para evitar un cuadro grave o secuelas.

Según difundieron desde la Federación de Cardiología Argentina (FAC), una investigación realizada en Córdoba demostró que la demora típica desde el inicio de los síntomas hasta el primer contacto médico es de más de tres horas, incluso en los infartos más graves. Este trabajo conllevó la evaluación de más de 13.300 pacientes durante ocho años.

A nivel nacional, el Registro ARGEN-IAM, con más de 7.000 pacientes, confirmó que el 40% consultó al médico después de tres horas y un 25% después de seis horas desde que se manifestó el dolor.

El problema de este fenómeno es que el dolor de pecho es una de las primeras manifestaciones del ataque cardíaco que causa tantas muertes. El retraso en la consulta puede afectar la sobrevida y derivar en complicaciones para la salud.

Luis Cicco, cardiólogo de la ciudad de Tandil e integrante de la Federación Argentina de Cardiología, dialogó con Diario RÍO NEGRO. «El dolor de pecho es para la cardiología un desafío ya que siempre supimos que tiempo es músculo cardíaco», empieza quien fue presidente del comité de Prevención de la FAC.

El Registro RENASCA-AR revela cifras en el mismo sentido. Se comprobó que existe una demora de 4,5 horas entre el inicio del dolor y la consulta. Una de cada cuatro personas consultó recién después de 13 horas y un 10% más allá de las 39 horas.

Para los especialistas en corazón, acortar los tiempos es una de las metas. Así como también educar a la sociedad para achicar estos márgenes temporales.

Cuando empieza a manifestarse un dolor de pecho se debe consultar a un servicio de emergencias o médico. «Estos pueden implementar acciones que disminuyan ese tiempo y que disminuyan esa pérdida de masa muscular que en el futuro van a comprometer a este paciente», explica Cicco.

La pandemia generó un punto de quiebre. «Mucha gente por el miedo al contagio disminuyó su consulta, y esto llevó a aumentar los tiempos perdidos, los infartos con demoras en las consultas y, a veces, con pérdidas de vidas que se quedaron a domicilio. Por eso estos registros vinieron a dar luz», aclara el cardiólogo de Tandil.

Luis Cicco, cardiólogo e integrante de la Federación Argentina de Cardiología.

«Cualquier dolor de pecho, cualquier duda, se debe consultar. Debemos romper la barrera de las dos a tres horas que demoramos y no subestimar ningún dolor de pecho». Luis Cicco, médico cardiólogo y miembro de la FAC.

Día del Dolor de Pecho

Ante este complejo panorama, desde la Sociedad de Cardiología de Córdoba junto a la FAC trabajan desde 2021 en el establecimiento del “Día Nacional del Dolor de Pecho” el primer miércoles de diciembre para alentar a la población a tomar conciencia.

La efeméride busca concientizar a la sociedad para disminuir los tiempos de demora en el comienzo del sintoma hasta las consultas, incluyendo a las mujeres que en muchas ocasiones estuvieron «subincluídas», comenta.

«Históricamente, los registros contemplaron más hombres que mujeres», explica Cicco. Postula que las mujeres tienen un contexto que estuvo subincluído por lo que es clave el empoderamiento de la patología vascular en la mujer y mucho más en la cercanía en la perimenopausia.

Como explicación, los especialistas postulan que subyace una “subestimación” al síntoma. “Las personas suelen subestimar los síntomas, esperar a que ’se pase solo´ o confundirlos con molestias menos importantes”, señalan.

Qué sucede si se demora la consulta: riesgos y consecuencias

La tardanza en una consulta conlleva varios riesgos. «Es un período en el cual un pedacito de nuestro corazón se está muriendo por falta de irrigación. La falta de irrigación es una coronaria que se tapó, es un pedazo de corazón que no recibe sangre, y al no recibir sangre, no recibe azúcar y oxígeno. Entonces, se va apagando como tejido biológico y se va muriendo», explica Cicco.

Ese período es pasible de arritmias y complicaciones, como la insuficiencia cardíaca. Si eso se demora, o algunas de esas arritmias aparecen, es probable que lleva a la muerte súbita. O bien, el tiempo que no se pudo recuperar tejido, conlleva un riesgo de muerte hacia el futuro.

«La muerte está presente en dos escenarios, el temprano, con la posibilidad de un evento durante el proceso de que se está produciendo el infarto, y lleva más muerte hacia el futuro por la presencia de insuficiencia cardíaca, por el daño que generó y dejó en el tiempo», desarrolla Cicco.

Dolor en el pecho: cómo se manifiesta

El dolor de pecho típico de un infarto suele manifestarse como una opresión intensa que quema en el centro del pecho y se puede irradiar a los brazos, la espalda, el cuello o la mandíbula. En general, se presenta acompañado de sudoración fría, náuseas, palpitaciones, falta de aire, palidez o una sensación de muerte inminente.

Sin embargo, también existen manifestaciones más atípicas, especialmente en mujeres, personas mayores y pacientes con diabetes. En esos casos, el dolor puede ser leve, confundirse con malestar digestivo o con una sensación de fatiga inexplicable.

Infarto: principal causa de mortalidad en el mundo

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) constituyen la principal causa de mortalidad en el mundo.

Según estadísticas nacionales, en Argentina se estima una incidencia anual del Infarto Agudo de Miocardio (IAM) de 24,5 cada 10.000 habitantes y del Síndrome Coronario Agudo con Elevación del ST (Scacest) del 41,9 cada 10.000 habitantes por año. La mortalidad global intrahospitalaria es del 8,8%.