Dolor por la muerte de María Irene Braz Marques, reconocida médica de Neuquén: «Una huella imborrable»

Desde el hospital Horacio Heller de Neuquén comunicaron la muerte de la doctora María Irene Braz Marques, médica especialista en Cirugía General, quien dedicó gran parte de su vida profesional al servicio de la salud pública de la provincia de Neuquén.

María Irene inició su trayectoria en el sistema neuquino en 1981. Fue recordada como alguien que dejó «una huella imborrable».

Murió una reconocida profesional de salud de Neuquén: la trayectoria de la médica

En la publicación del hospital Heller reseñaron que la médica inició su camino en el sistema público como residente de Medicina General con orientación rural. En su trayectoria, se desempeñó como directora del Hospital de Área Buta Ranquil y posteriormente realizó la especialidad en Cirugía General, consolidando una destacada carrera asistencial y de gestión en distintos efectores de salud de la provincia.

En el Heller ocupó importantes funciones, entre ellas la coordinación de la especialidad de Cirugía General y la jefatura del Centro Quirúrgico, contribuyendo con compromiso, profesionalismo y vocación al desarrollo de nuestra institución y a la formación de numerosas generaciones de profesionales.

«Tras 32 años de servicio en el Sistema público de Salud de la provincia del Neuquén, se jubiló en 2012, dejando una huella imborrable en sus colegas, compañeros y pacientes», recordaron en el hospital neuquino.

Expresaron su acompañamiento «a su familia, seres queridos y amigos en este difícil momento, y expresamos nuestro más sentido pésame ante tan irreparable pérdida».