Domingo con nieve y fuertes vientos en la cordillera de Neuquén y Río Negro: ráfagas de más de 70 km/h

Este domingo, la Patagonia andina se prepara para una jornada de marcado frío y condiciones climáticas inestables. Se anticipa un cielo cubierto y la posibilidad de precipitaciones que podrían manifestarse como nieve o lluvia, especialmente durante la segunda mitad del día. El viento será un protagonista constante, añadiendo una sensación térmica aún más baja.

En San Carlos de Bariloche, se espera que este domingo la temperatura máxima no supere los 6°C, mientras que la mínima rondará los 3°C. El cielo permanecerá nublado a lo largo de lo que resta de la jornada. Existe una probabilidad de precipitaciones que oscila entre el 10% y el 70%, con la posibilidad de nieve o lluvia.

Los vientos serán un factor importante en la ciudad lacustre, con velocidades estimadas entre los 23 y 41 Km/h. Además, se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 78 Km/h, predominantemente del sector Oeste. La franja horaria más compleja para estas condiciones será hacia la noche.

¿Nieve en la cordillera de Neuquén?: los detalles para este domingo

Por su parte, en San Martín de los Andes, las condiciones serán similares, aunque con temperaturas ligeramente más frías. La máxima pronosticada es de 6°C y la mínima podría descender hasta 1°C. El cielo también se mantendrá nublado, con una probabilidad de precipitaciones de entre 0% y 40%, incluyendo nieve y lluvia.

El viento en esta localidad patagónica tendrá velocidades entre 32 y 41 Km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 42 a 59 Km/h. La dirección del viento será variable a lo largo del día. Al igual que en Bariloche, la noche será el período más complicado por la combinación de factores.