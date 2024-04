Dos animales de una especie en peligro de extinción fueron clonados a partir de muestras tomadas en 1988

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (USFWS, por sus siglas en inglés) anunció el miércoles pasado que dos nuevos ejemplares hembra de hurón de patas negras, llamadas Noreen y Antonia, fueron clonados con éxito. Este logro representa un paso significativo en la lucha por preservar esta especie en peligro de extinción.

Este animal, conocido por sus distintivas marcas negras en la cola, patas y ojos, ha estado en peligro desde la década de 1960 debido a la expansión agrícola (entre otros factores). De hecho, se llegó a creer que la especie se había extinguido en 1979, pero en 1981 se descubrió una pequeña población en Wyoming, lo que llevó al lanzamiento del Programa Nacional de Recuperación del Hurón de Patas Negras. Hoy existen alrededor de 300 ejemplares en América del Norte.

Liberación del hurón de patas negras en el corral de preacondicionamiento de la Base Aérea F.E. Warren. Foto: Alex Schubert/USFWS.

La clonación fue posible partir de muestras de tejido y genes recolectadas en 1988 de una hembra llamada Willa, la cual fue capturada en los primeros días del programa, pero no dejó descendencia viva, de acuerdo con The Guardian. Las muestras fueron congeladas para su conservación en el Zoológico Congelado en San Diego, California.

El primer clon de Willa, llamado Elizabeth Ann, nació en 2020, pero no pudo reproducirse debido a problemas de salud en sus órganos reproductivos. Ben Novak, científico principal de la organización sin fines de lucro de biotecnología Revive & Restore, quien también se asoció con Fish and Wildlife en el proyecto de clonación, contó a The Washington Post que «no le gustaban los machos. Mordió a uno de ellos en la nariz». Cuando se la intentó inseminar artificialmente, los cuidadores se dieron cuenta de que su útero estaba lleno de líquido y tuvieron que extirpárselo.

Noreen, un hurón hembra de patas negras. Foto: Kika Tuff/Revive & Restore, Creative Commons Reconocimiento 4.0.

Antonia y Noreen, los dos nuevos ejemplares genéticamente idénticos a Willa, nacieron en mayo de 2023. El objetivo es que puedan ayudar en programas de cría una vez que alcancen la madurez reproductiva, estimada para fines de 2024, según informa la revista Time.

Para clonar estos tres hurones, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre trabajó con zoológicos, organizaciones conservacionistas y con ViaGen Pets & Equine, una empresa de Texas que clona caballos y perros domésticos, según CBSNews.

