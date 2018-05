Dos ciudades hermanadas pero con identidad propia

Los habitantes de la comarca petrolera, que forman parte de una población que supera los 51 mil habitantes, se desarrollan bajo un fuerte motor económico que los cobija y que es el petróleo. Bajo ese prisma, las dos localidades se hermanan. Sin embargo, la calle que marca el límite de una ciudad u otra marca puede marcar la diferencia de cuánto cuesta vivir, a qué servicios se puede acceder, o a qué club deportivo hacerse fanático.

Al visitante que llega por primera vez a esta zona, se le hace difícil diferenciar con una primera mirada dónde empieza una ciudad y donde termina la otra. ¿Estamos en Cutral Co o en Huincul? Es que si se toma la Ruta 22 hacia el oeste, el límite únicamente lo marcan los carteles que dan la bienvenida o la despedida (depende del lado al que se voltee la mirada). Y si la travesía se hace por la ciudad, la avenida Keidel se transforma en Olascoaga y ni siquiera existe la cartelería que pone el punto final a una ciudad para que empiece la otra.

Las arterias perpendiculares a la avenida, tanto la 9 de Julio del lado de Huincul como Juan José Valle en Cutral Co, junto al “zanjón chico” son la barrera que marcan el límite. Sin embargo, en el medio la plazoleta de “El Reloj” o del límite entre las dos ciudades, impone el punto de encuentro o integración. Y de hecho es el espacio físico elegido por las organizaciones sociales cuando de hacer una manifestación y convocar a los vecinos de ambas ciudades se trata.

Las cifras de la Dirección de Estadística y Censos de la provincia, con las proyecciones para este 2018 ubican a Huincul con una población cercana a los 15.000 habitantes. Para Cutral Co, la misma proyección, encuentra a sus pobladores en un número de 38.500 aproximadamente.

Lo que desde hace tiempo se observa como una continuidad de línea de construcción, hace unas cuatro décadas atrás, no era así. Se observaban cuadras todavía vacías de edificación hasta llegar desde Cutral Co a Huincul. Hoy esa situación ya no existe. Ni en el sector más nuevo, que es donde están los últimos loteos dados por ambos municipios hacia el sur de los ejidos. Los amanzanamientos, ya se unen.

Así como existen dos administraciones municipales, las diferencias de vivir de una ciudad o en la otra, están dadas (entre otras cosas) en el valor fijado para los impuestos municipales, por ejemplo; o la diferente prestación de servicios que ofrece cada una de las comunas. Para los contribuyentes de Huincul es más barato el pago de los impuestos por todo concepto: retributivos, derecho comercial, patentes, cementerio.

En cambio, como hay otros comunes –el interurbano de colectivos que debe hacer la cooperativa El Petróleo– que para el caso, requiere que para un incremento de boleto, los dos legislativos tienen que aprobar una ordenanza “espejo”. Es decir, iguales. Allí debe existir un consenso entre todas las fuerzas políticas.

Hay otras cuestiones comunes. En el ámbito de la salud pública, el único hospital que recibe la demanda del sector público, fue levantado precisamente en el límite entre las dos ciudades y lleva junto al nivel de complejidad el nombre de las dos. Las autoridades provinciales decidieron al momento de definir su construcción que sea justo en el límite.

En materia educativa, sólo en el nivel inicial hay servicio de educación privada, lo que no ocurre para el resto de los niveles en ninguna de las dos ciudades. Uno de los temas que requirieron cambios en estos últimos tiempos es el agua, elemento escaso en el verano y que ocasiona innumerables inconvenientes para brindarla a los habitantes. Aquí deben conjugarse el EPAS, que es la encargada de extraerla, tratarla y proveerla a los dos municipios y a partir de allí, se distribuye hacia los hogares de la comarca.

En Cutral Co hace casi dos años que ya se cobra. La tasa que tiene valor fijo empezó siendo de 150 pesos y ahora hubo actualización. En cambio, Huincul recién la aprobó a fines de abril, después de varios meses de discusión y la tasa de fijó en 140 pesos, para los contribuyentes residenciales.

Y ese no es la única diferencia que se observa al momento en el que el contribuyente debe desembolsar de su bolsillo para estar al día con los impuestos municipales. En Cutral Co, son más caros y se calculan, por caso las patentes, que se toman diferentes índices o escalas para cobrarlas.