Dos muertes por hantavirus en San Martín de los Andes en 2025: cuándo fue la primera

El ratón colilargo puede transmitir hantavirus: confirman dos víctimas fatales en la provincia de Neuquén en 2025. Foto: gentileza Ernesto Juan

Este martes por la tarde el Ministerio de Salud confirmó la segunda muerte por hantavirus en la provincia de Neuquén: la primera se había comunicado el 16 de abril. Ambas sucedieron en San Martín de los Andes y, según las investigaciones, se tratarían de casos ambientales.

Si bien el Gobierno de Neuquén comunicó el fallecimiento de una mujer este martes, el deceso se produjo el domingo por la mañana. Los resultados de los análisis del Laboratorio Central indicaron que era un caso de coronavirus. Tenía 44 años.

Las primeras averiguaciones señalan que la mujer había desarrollado caminatas por zonas boscosas, un hábitat conocido del roedor portador del virus. De todas maneras, resta establecer si fue un contagio «ambiental» o por contacto estrecho.

Murió un ciclista en San Martín de los Andes por hantavirus: fue en abril, quién era

El 16 de abril el Gobierno de Neuquén comunicó la primera muerte por hantavirus en San Martín de los Andes. La víctima era Fabián Tripailaf, un conocido ciclista de la ciudad cordillerana de 38 años.

Como la noticia llegó a pocos días de finalizar el Patagonia Run, evento deportivo que convocó a miles personas en la ciudad turística, el caso generó preocupación. Sin embargo, se aclaró que el participó específicamente de esa carrera.

Fabián Tripailaf era un ciclista de San Martín de los Andes.

Según la información difundida en su momento, el hombre se internó tras presentar síntomas el 8 de abril. Se estimó que tuvo un periodo de contagio entre las fechas del 6 al 13 de abril.

En aquella oportunidad, desde el área de salud de Neuquén informaron que habían aislado a 10 personas por prevención. Todas habrían mantenido contacto estrecho durante el periodo en que la víctima estuvo presentando síntomas de hantavirus, pero luego no se confirmó que se hayan contagiado.

Qué es el hantavirus y cuáles son los síntomas

El hantavirus se transmite principalmente por contacto con roedores silvestres, conocidos como colilargos, que eliminan el virus a través de la orina, saliva y excretas. También puede contagiarse:

Por inhalación: al respirar polvo contaminado con restos de roedores infectados, como en galpones, huertas o pastizales.



Por contacto directo: al tocar roedores vivos o muertos o superficies contaminadas con sus excretas.



Por mordeduras: si un roedor infectado muerde a una persona.



Entre personas: aunque menos frecuente, se da por contacto estrecho durante los primeros días de síntomas.

Los síntomas iniciales suelen parecerse a los de una gripe, pero con algunas diferencias: fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor abdominal y decaimiento. No suele presentarse tos ni secreciones respiratorias.

En el caso de la mujer de 44 años fallecida el domingo 31 de agosto, estos signos aparecieron días después de realizar caminatas por zonas boscosas, un hábitat habitual del roedor portador del virus.

Como medida preventiva, las autoridades aislaron a los contactos estrechos de la persona fallecida y recordaron a la población evitar el contacto con roedores, mantener la basura bien cerrada y no acampar en lugares no habilitados.