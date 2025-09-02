Murió una mujer por hantavirus en San Martín de los Andes: tenía 44 años

El ministerio de Salud de Neuquén informó la muerte de una mujer de 44 años por hantavirus en la ciudad de San Martín de los Andes. La investigación epidemiológica se encuentra actualmente en curso. El caso fue confirmado tras recibir el resultado del Laboratorio Central.

La mujer, que falleció el domingo por la mañana, había comenzado con síntomas el 25 de agosto, con fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y dolor abdominal.

Tras consultar en un centro privado, fue internada en el hospital local el 30 de agosto, donde el laboratorio confirmó que los síntomas eran compatibles con el virus.

Actualmente, la investigación epidemiológica está en curso. Según las primeras averiguaciones, la mujer había realizado caminatas por zonas boscosas, un hábitat conocido del roedor portador del virus.

Por protocolo, se estableció el aislamiento preventivo de los contactos estrechos de la persona fallecida.

Foto Ilustrativa, Quila Quina.

Un caso de hantavirus en Bariloche: lo que se sabe

Detectaron un caso de hantavirus en un adolescente de 15 años en Bariloche, según informó Rodrigo Bustamante, referente del área de Epidemiología a Diario RÍO NEGRO. Hasta el 22 de agosto permanecía internado en la unidad de Cuidados Intermedios del hospital, evolucionando favorablemente.

«Está estable, no se agravó, lo cual en estos casos es positivo; se trata día a día con la enfermedad, pero por ahora viene evolucionando bien», sostuvo.

El paciente comenzó con síntomas el 13 de agosto y, tras la realización de estudios, se confirmó el diagnóstico de Hantavirus. Desde el área de Epidemiología explicaron que los síntomas suelen aparecer de forma inespecífica, y en este caso iniciaron con fiebre, dolor de cuerpo y tos seca, seguidos en los últimos días por dificultad respiratoria.

Las autoridades sanitarias continúan realizando estudios para precisar con mayor exactitud las características del caso y asegurar el seguimiento adecuado del paciente.

Qué es el hantavirus, la enfermedad por la que murió una mujer en San Martín de los Andes

Según el ministerio de Salud de Nación el Hantavirus es una «enfermedad transmitida al ser humano por roedores silvestres, reservorios naturales de la infección, que presentan una infección crónica asintomática con viremia persistente y eliminan el virus a través de la orina, saliva y excretas».

El contagio sucede al introducirse en el hábitat de los roedores en zonas suburbanas y ambientes rurales, principalmente durante el desarrollo de actividades laborales, recreativas, o en lugares cerrados como galpones o depósitos infestados por roedores.

De esta manera, detallaron que puede presentarse como un cuadro leve con un síndrome febril inespecífico o llegar hasta la manifestación más grave con insuficiencia respiratoria grave y shock cardiogénico.