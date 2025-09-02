Murió una mujer por hantavirus en San Martín de los Andes: cómo se transmite y cuáles son los síntomas

El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó la muerte de una mujer de 44 años por hantavirus en San Martín de los Andes. La víctima comenzó a presentar síntomas el 25 de agosto y murió el domingo por la mañana. Cómo se transmite y cuáles son los síntomas.

El hantavirus se transmite principalmente por contacto con roedores silvestres, conocidos como colilargos, que eliminan el virus a través de la orina, saliva y excretas. También puede contagiarse:

Por inhalación: al respirar polvo contaminado con restos de roedores infectados, como en galpones, huertas o pastizales.





Por contacto directo: al tocar roedores vivos o muertos o superficies contaminadas con sus excretas.





Por mordeduras: si un roedor infectado muerde a una persona.





Entre personas: aunque menos frecuente, se da por contacto estrecho durante los primeros días de síntomas.

Los síntomas del hantavirus:

Los síntomas iniciales suelen parecerse a los de una gripe, pero con algunas diferencias: fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor abdominal y decaimiento. No suele presentarse tos ni secreciones respiratorias.

En el caso de la mujer fallecida, estos signos aparecieron días después de realizar caminatas por zonas boscosas, un hábitat habitual del roedor portador del virus.

Como medida preventiva, las autoridades aislaron a los contactos estrechos de la persona fallecida y recordaron a la población evitar el contacto con roedores, mantener la basura bien cerrada y no acampar en lugares no habilitados.

Qué es el hantavirus, según expertos

Según el ministerio de Salud de Nación el Hantavirus es una «enfermedad transmitida al ser humano por roedores silvestres, reservorios naturales de la infección, que presentan una infección crónica asintomática con viremia persistente y eliminan el virus a través de la orina, saliva y excretas».

El exdirector de la Zona Sanitaria N°4, Néstor Sáez, años anteriores explicó que el vector en la zona es “el colilargo, que es un ratón muy pequeñito que uno lo puede caracterizar entre el tórax y el abdomen, como si fuera una laucha. La cola es mucho más larga que el cuerpo, es pequeño y de orejas puntiagudas”.

Estos roedores suelen refugiarse en lugares de acopio de leña y en zonas de cañaverales, particularmente donde se encuentra la caña colihue, o en zonas de rosa mosqueta. Por ese motivo se recomienda los turistas que no acampen en lugares no habilitados. “Una recomendaciones es no tener contacto con ellos. Hay que tener cuidado con la generación de basura”, advirtió.