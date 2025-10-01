Muerte trágica en Bariloche: realizaba trabajos de poda y cayó sobre una estructura de hormigón

Un hombre de aproximadamente 47 años murió luego de protagonizar un accidente fatal en la zona este de Bariloche. Según la información brindada por fuentes oficiales, la víctima estaba realizando trabajos de poda cuando perdió el equilibrio y cayó sobre una estructura de hormigón. La Fiscalía ordenó realizarle una autopsia al cuerpo.

El lamentable episodio ocurrió el martes en un predio ubicado en la avenida Luis Piedra Buena, pero tomó mayor repercusión este miércoles. Según la información brindada por la Policía a Diario RÍO NEGRO la víctima es un hombre de 47 años que se encontraba realizando trabajos de «apeo» sobre un árbol junto a su socio.

Cómo fue el trágico accidente en Bariloche

Con la información recolectada se pudo determinar que el hombre estaba en la parte inferior del árbol tirando de una soga mientras su compañero se ocupaba del resto de las tareas. La víctima se encontraba parado sobre una estructura y al retroceder, «cayó sobre una estructura de hormigón».

En la caída, el hombre se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento, a los pocos minutos arribó personal médico y fueron ellos quienes constataron que «no presentaba signos vitales».

Desde el Ministerio Público Fiscal aportaron que el cuerpo fue trasladado a la morgue y este miércoles se le realizará la autopsia para determinar el fallecimiento. Sin embargo resaltaron que se trataría de un accidente laboral fatal.