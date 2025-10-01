Conmoción y pedido de justicia por la mujer que apareció muerta en el basural de Neuquén: «No puedo creer que seas vos»

El martes se confirmó que el cuerpo que hallado el pasado 19 de septiembre en un basural de Neuquén pertenecía a Ángela Gladis Díaz, una joven de 23 años que, según las fuentes oficiales, vivía en un contexto de extrema vulnerabilidad. Luego de que se conociera su identidad, muchos allegados la despidieron con total dolor y pidieron justicia. El caso es investigado por la Fiscalía como femicidio.

Luego de revelarse la identidad de la joven que fue hallada muerta en Neuquén, sus allegados llenaron las redes sociales con mensajes de despedidas. Los más replicados fueron de dos personas.

En un posteo de Facebook, acompañada de una foto de Ángela junto a su bebé, un amigo muy cercano escribió: «Que en paz descanses hermanita. Te quitaron la vida y te dejaron en el basural como si fueras una basura y no te merecías esto Ángela, tu nene y tu nena te necesitan«.

El usuario que era cercano a la joven agradeció los «momentos» compartidos en vida y expresó: «Fuiste una gran amiga me ayudaste mucho sin conocerme y tu familia junto con vos son un tesoro en mi vida. Como olvidar cuando me decías ‘Pelado vos sos como un hermano para mi’ y tu hijo siempre que me ve me dice ‘Tío pelado’. Volá alto y cuidanos desde arriba porfis, desde acá abajo vamos a cuidar bien de tus 2 hijitos».

A esta publicación se sumó la de otra amiga que la recordó como una persona «humilde y sencilla» que siempre andaba con «una sonrisa de oreja a oreja». «No puedo creer que seas vos, ¿qué te hicieron?», agregó la mujer y acompañó el posteo con una foto pidiendo «justicia x Angela Diaz».

Cuerpo de una joven hallado en Neuquén: investigan el caso como femicidio

El cuerpo de Díaz fue descubierto en una cantera a unos 300 metros del ingreso al predio de BASAA Constructora, en un sector de difícil acceso utilizado principalmente por vehículos y maquinaria de construcción.

La identificación de la víctima se logró tras un exhaustivo análisis forense en la morgue judicial. Inicialmente, la autopsia no había permitido identificar el cuerpo debido a su estado.

Según se precisó, se estima que la muerte ocurrió entre 5 y 10 días antes del hallazgo. La mecánica por la cual sufrió un golpe letal en su cabeza, aún no fue precisada.

El Gobierno provincial emitió un comunicado oficial expresando su acompañamiento integral a la familia de la víctima y su compromiso para lograr un rápido esclarecimiento del hecho.