Murió una persona en un incendio en Roca: su casa ardió en llamas y quedó atrapada, buscan identificarla

Durante la noche del martes se registró un trágico incendio en Roca que dejó como resultado una víctima fatal. El comisario José González confirmó a Diario RÍO NEGRO lo sucedido y resaltó que aún no se logró esclarecer si se trataba de un hombre o una mujer, pero adelantó que en la vivienda vivía una pareja y solo se encontró a una persona en su interior.

El episodio se registró minutos después de la 22 en la zona norte de Roca, sobre calle Defensa. Según la información brindada por el comisario, la Policía fue alertada por el incendio y cuando arribó se encontró con un grupo de vecinos que intentaba sofocar el fuego para entrar al interior de la casa.

Las personas presentes manifestaron que en la casa vivía una pareja y presumían que había alguien adentro. Los Bomberos realizaron su labor y al apagar el fuego, ingresaron a la casa donde lamentablemente se encontraron con un cuerpo totalmente calcinado.

El estado de la persona no permitió una rápida identificación y personal policial solicitó el arribo de Criminalística, además de los Peritos para determinar cómo comenzó el siniestro. «La casa era una construcción de material precario y fue consumida totalmente por las llamas», manifestó el comisario.

Otra tragedia sacude a la zona norte de Roca: en septiembre, un hombre murió en el incendio de su casa

El lunes 15 de septiembre se registró otra tragedia similar en la zona norte de Roca, justamente en calle Defensa al fondo.

La vivienda estaba construida principalmente con madera y nylon. Fuentes policiales confirmaron a Diario Río Negro que el hombre se llamaba Armando Islas.

Desde el entorno de la víctima fatal, expresaron dolor y pesar durante toda la jornada. Las muestras de cariño se plasmaron también en las redes sociales. Se trataba de un trabajador que se desempeñaba como albañil en barrio Nuevo y por estos días tenía el propósito de terminar su vivienda de material.