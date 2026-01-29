Dos mujeres hospitalizadas por un choque en Roca: un auto terminó sobre la vereda por el impacto

Dos mujeres debieron ser trasladadas al hospital Francisco López Lima este mediodía tras protagonizar un violento choque en una esquina transitada de Roca. Uno de los vehículos involucrados terminó su marcha sobre la vereda, lo que generó preocupación entre los vecinos.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el comisario inspector González José Eliseo, jefe de la unidad regional segunda de Roca, detalló que se requirió la presencia del Gabinete de Criminalística de fines periciales, y que se espera la llegada de la grúa de ambos seguros vehiculares.

Cómo fue el choque en Roca que terminó con un auto en la vereda

El hecho ocurrió este jueves, cerca de las 12, en la intersección de las calles Rawson y Santa Rosa. Según las primeras reconstrucciones, el impacto se produjo entre una camioneta Ford Territory, conducida por una mujer de 53 años que circulaba por Santa Rosa (de sur a norte), y un Fiat Palio guiado por una joven de 26 años, que transitaba por Rawson (de oeste a este).

La violencia del golpe provocó daños importantes en la carrocería de ambos rodados. La camioneta quedó cruzada sobre la cinta asfáltica con el frente destrozado, mientras que el Fiat Palio salió despedido hacia la vereda, deteniéndose a escasos metros del ingreso a una vivienda.

A su vez, el comisario afirmó que se deberá inspeccionar a detalle la escena, una vez las conductoras estén fuera de riesgo, para determinar las causas del siniestro.

Accidente en Roca: el estado de salud de ambas conductoras

Debido al fuerte impacto entre ambos vehículos, las mujeres recibieron primeros auxilios en el lugar con la llegada de la ambulancia. Personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina y Emergencias (Siarme) estuvo a cargo de asistencia y cuidado de las conductoras.

Posteriormente, al descartar primeros indicios de daños considerables en el lugar, ambas personas fueron trasladadas al hospital local para realizar chequeos obligatorios y descartar años graves e internos. Tras asistir a las conductoras, personal policial se encargó de redirigir el tránsito.