Más entradas para la Fiesta de la Confluencia 2026: habilitan una nueva tanda exclusiva para buenos contribuyentes

Empieza la cuenta regresiva para celebrar la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén. Desde la organización están ultimando los detalles para dejar el predio de la Isla 132 y como las entradas ya están casi agotadas, lanzaron un beneficio exclusivo para buenos contribuyentes que no te podes perder: habilitaron una nueva tanda de accesos.

Fiesta de la Confluencia 2026: lanzan nueva tanda de entradas para buen contribuyente

El municipio de Neuquén anunció el buen contribuyente podrá acceder a una nueva tanda de entrada gratis para que todos puedan estar más cerca de su artista favorito. «Queremos que vivas la experiencia a otro nivel, ¡por eso el beneficio es para el sector preferencial!», indicaron.

Es necesario recordar que para acceder al beneficio que otorga el municipio, no basta con tener el DNI en mano; hay que demostrar que no existen deudas pendientes.

Para saber si el sistema te habilitará el código de Entrada Uno, tenés que chequear tu estado de deuda en el sitio oficial de la Municipalidad de Neuquén.

El trámite es simple y se hace directamente desde la web del festival. Seguí estas instrucciones:

Ingresá a la web oficial: Entrá al sitio de la Fiesta de la Confluencia o al portal de la Municipalidad de Neuquén. Seleccioná el beneficio: Hacé clic en la opción «Entradas para buenos contribuyentes». Validá tu DNI: El sistema te pedirá ingresar tu número de documento y el número de trámite que figura en el DNI. Obtené el código: Si el sistema verifica que no tenés deudas pendientes, te habilitará un código de canje. Canje final: Ese código debe ingresarse en entradauno.com para que te lleguen las cuatro entradas al correo electrónico. En la app Quentro te aparecerán los códigos QR que habilitan el acceso.

Los requisitos para el beneficio como buen contribuyente para la Fiesta de la Confluencia 2026

Para que el sistema te considere apto, tenés que cumplir con estas condiciones: