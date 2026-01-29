En Viedma refuerzan los controles nocturnos con personal de la Senaf

Los controles cuentan con la participación de la policía de Río Negro. Foto: archivo.

La Municipalidad de Viedma reforzará su programa de controles nocturnos, en especial los fines de semana, con la participación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Famila (Senaf) de Río Negro.

Además del personal de la Policía, y agentes municipales de las áreas de Protección Ciudadana, Seguridad Vial y Defensa Civil, los operadores del organismo provincial colaborarán en las tareas de prevención de hechos de violencia y para fortalecer el sistema de protección integral de jóvenes y adolescentes.

Esta decisión responde a reuniones de trabajo mantenidas con el intendente Marcos Castro, su equipo de gestión, y el presidente del Foro de Seguridad Comunitaria Daniel Badié, en las que se abordó de manera integral la problemática del consumo de alcohol en edades tempranas y sus consecuencias en la vía pública.

Los controles se intensificaron a partir de algunos hechos de violencia registrados en la zona de la avenida Costanera y que tuvieron amplia difusión en redes sociales.

Desde la Delegación Viedma de la Senaf se indicó que se observa desde hace varias semanas un incremento en los ingresos de adolescentes al Centro de Atención Directa (CAD) durante los fines de semana. En la mayoría de los casos, los y las adolescentes presentan resultados positivos en los test de alcoholemia.

El consumo excesivo de alcohol en edades tempranas deriva, en muchos casos, en situaciones de violencia callejera, maltratos y disturbios en la vía pública. Frente a este escenario, la Senaf tomó la decisión de estar presente en estos espacios con el fin de contener, acompañar y prevenir posibles situaciones de riesgo que involucren a adolescentes.

«Queremos estar presentes, de manera conjunta, en los espacios que frecuentan los y las adolescentes, para prevenir problemas mayores», expresó la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Silbana Cullumilla.

Tras las instancias de diálogo, se acordó la participación de la Senaf en los operativos de control nocturnos, junto a la Policía, APASA, Protección Ciudadana, Seguridad Vial y Defensa Civil.

Desde el organismo provincial se remarcó que el compromiso debe ser colectivo, entendiendo que el consumo de alcohol y la violencia en la vía pública son problemáticas multicausales que requieren un abordaje integral e interinstitucional.