Dos rionegrinos obtuvieron medallas en el Sudamericano del «deporte que salva vidas» en Brasil

Dos jóvenes viedmenses, Ariana Canela Ressler Bon y Valentín Herrero, obtuvieron medallas en el Sudamericano de Salvamento Deportivo que se llevó a cabo en Fortaleza, Brasil, del 15 al 18 de octubre. Compitieron con otros 300 participantes, de los cuales solo 10 representaron a Argentina.

«En marzo, participamos de la competencia argentina en Mar del Plata en la que quedaron seleccionados los representantes de la selección nacional: cinco chicas y cinco chicos», comentó Ariana, de solo 20 años.

¿Qué es el salvamento deportivo? Lo definió como «el deporte que salva vidas porque se creó para que los guardavidas se mantengan en forma durante el año. En un principio, los guardavidas competían entre sí y luego, se fue sumando gente especializada. Tiene disciplinas en la arena y en el mar».

El Sudamericano de Salvamento Deportivo se llevó a cabo en Fortaleza, Brasil, del 15 al 18 de octubre. Foto: gentileza

Estos deportistas realizan pruebas en mar abierto en tablas de rescate y en una especie de canoa; pero además deben correr 90 metros en la arena a máxima velocidad.

Ariana que, ya había competido en el Mundial de Salvamento Deportivo en Italia en 2022, con 17 años en la categoría juvenil, obtuvo una medalla de plata en la disciplina Beach Flag (banderas de playa): «Es una prueba en la que uno arranca acostado boca bajo dando la espalda a unos ‘testimonios’ -que son como unos palitos- y a la orden, hay que pararse, darse vuelta y salir corriendo en busca del testimonio. Son cinco competidoras y hay cuatro testimonios; así van saliendo uno a uno».

Ariana tiene 20 años y es de Viedma. Foto: gentileza

La joven destacó el alto nivel de los competidores en Brasil: «Fue una locura. Muchos deportistas eran militares, de la Marina, de la Fuerza Aérea, del cuerpos de Bomberos, guardavidas. El nivel era muy alto», dijo y agregó: «Fue emocionante. Es el puntapié para el Mundial en Sudáfrica el año próximo en el que participan 12 deportistas argentinos«.

La muchacha comenzó a entrenar en el club Aguas, una asociación civil de Viedma, que puso en marcha el salvamento deportivo en esa ciudad en 2012. «En 2019 hicieron una competencia en el río, fui a ver a una amiga y me enganché. Siempre me atrajo el deporte pero éste incluye muchas disciplinas. Y con el mar, encontré un mundo nuevo. Tuve que aprender a leer las olas para moverme con la tabla«, dijo Ariana que entrena todos los días: corre tres días a la semana; mientras que los restantes nada en el río y en la pileta y se entrena en un gimnasio. «Es, sin dudas, un estilo de vida«, describió.

El Sudamericano de Salvamento Deportivo se llevó a cabo en Fortaleza, Brasil, del 15 al 18 de octubre. Foto: gentileza

Advirtió que practicar esta disciplina no implica ser guardavidas; de hecho, ella es aspirante. «Hoy, pese a que tengo conocimientos, no soy profesional. No me siento capacitada para salvar a alguien; en un futuro, sí«, consideró Ariana que acaba de egresar de la tecnicatura en Deporte que la habilita a dictar clases en clubes o gimnasios.

Hoy su sueño es participar en el Mundial de Sudáfrica. Y con el resultado en Brasil, está a un solo paso. «Seguimos entrenando con todo: vamos a El Cóndor, a 30 kilómetros de Viedma, a nadar algunos fines de semana. Y corro mucho en arena que es muy diferente a correr en pista. Es mucho más pesada. Las piernas deben tener mucha fuerza y hay que levantar las rodillas, si no, te caés», advirtió.

Los jóvenes viedmenses, Ariana Canela Ressler Bon y Valentín Herrero, obtuvieron medallas en el Sudamericano de Salvamento Deportivo. Foto: gentileza

Valentín, su novio, también de 20 años de Viedma, logró la medalla de plata en el Sudamericano en la prueba Beach Flag. «Conoció el deporte gracias a mí«, mencionó orgullosa.

«Lo más complejo en Brasil fue la prueba de rescate con tabla. Tu compañero se mete nadando 120 metros mar adentro y cuando llega al boyado, uno tiene que meterse a buscarlo. La primera dupla que llega gana. Hicimos el rescate en 7 minutos y hubo gente que lo logró en 6. Quedamos 12 en la general. Había mucho nivel y esa prueba la entrené solo dos semanas antes», dijo Valentín.

El momento de mayor nerviosismo en Brasil, admitió, fue cuando les advirtieron que había tiburones debido a una corriente marina cálida. «Después del boyado había unos barquitos que largaban ondas sonoras para que se vayan los tiburones. Entramos algo asustados, aunque, después, con la adrenalina, te olvidas de todo», dijo este joven que planea llegar a los Juegos Olímpicos y sueña con trabajar como guardavidas en España.