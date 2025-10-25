El Centro Regional Universitario Bariloche abrió sus puertas a la comunidad para mostrar ciencia, tecnología, arte, salud, deporte y cultura

Escuchar

«Mostramos lo que somos, compartimos lo que hacemos«. El Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) puso en marcha la primera edición de la jornada abierta a la comunidad para dar a conocer cómo trabajan en el área de ciencia, tecnología, arte, salud, deporte, cultura y educación ambiental.

Dos mujeres observaban atentamente una caja de madera con una tapa de vidrio donde había todo tipo de insectos disecados. Un biólogo les explicaba por qué la mayoría tenía un fuerte color verde metálico. A pocos metros, un joven miraba varias fotografías que mostraban detalles de insectos, a través del Microscopio Electrónico de Barrido -lentes especiales macro-.

En un momento, los integrantes de la carrera de Enfermería brindaron un taller de reanimación cardiorrespiratoria (RCP). También simularon diversas prácticas como toma de presión o muestras en un laboratorio. Y mientras tanto, en el gimnasio del centro universitario, a pocos metros del edificio central, un grupo de jóvenes practicaba escalada en una palestra. De pronto, el grupo de Coros de Upami, de adultos mayores, sorprendió con un repertorio entre los diversos stands.

También se montó una palestra en el gimansio del CRUB. Foto: gentileza

Desde la organización, aclararon que no se trata de una muestra de la oferta académica en Bariloche. «Queremos mostrar lo que hacemos en las diferentes cátedras, los proyectos de investigación y extensión, el espacio de Upami y los programas de accesibilidad. Si bien nos visitan muchas escuelas, secundarias especialmente, está dirigido a toda la comunidad», resumió Rocío Vega, coordinadora del área de Ingreso y Permanencia del CRUB.

Indicó que muchas veces, «uno trabaja a puertas adentro, en su mundo. Y de esta forma, llega a un pequeño grupo, pero no a todos».

«La comisión de accesibilidad está abocada a que la universidad sea inclusiva a través de cartelería táctil o material didáctico accesible. También tenemos una variedad de talleres de Upami para los adultos mayores. También proponemos diversos juegos matemáticos para las escuelas a fin de demostrar que esta disciplina no es aburrida», describió Vega.

En la primera edición de la muestra, todas las carreras de la sede barilochense de la Universidad Nacional del Comahue estuvieron representadas: Enfermería, Ciencias Biológicas, Matemáticas, Historia, Ingeniería, el profesorado de Educación Física y la tecnicatura de acuicultura.

El Departamento de Química llevó adelante «una demostración de experiencias» químicas»». En un momento, por ejemplo, realizaron una medición de pH con indicadores caseros sobre sustancias como leche, lavandina y vinagre. También mostraron la solubilidad de sales.

«Muchos de los investigadores pertenecen a institutos de bipertenencia y muestran la ecología del paisaje. También hay una muestra de zoología con material de colección. Lo que proponemos es que si alguien encuentra algún bicho y quiere traerlo para saber qué es, lo haga. O si lo picó y no sabe si es peligroso o no, que pueda consultar«, detalló Vega.

A pocos metros de ese stand, otros investigadores mostraban «material de parasitología». La gente podía observar, a través de microscopios, chinches y piojos. «Las truchas, a veces, pueden tener larvas que pueden generar inconvenientes en el intestino de las personas. ¿Cómo evitamos esto? Cocinándolas bien«, advertía una especialista a un grupo de chicos.