Dramático rescate en Choele Choel: una mujer de 61 años cayó desde el puente que atraviesa el río Negro en la Ruta 250

La mañana comenzó movida en Choele Choel. Una mujer de 61 años tuvo que ser rescatada luego de caer desde el puente carretero de la Ruta 250 que atraviesa el río Negro. El comisario mayor Juan Carlos Bautista, jefe de regional IV de Choele Choel, confirmó a Diario RÍO NEGRO que la mujer tuvo que ser derivada al hospital ya que presentaba principio de hipotermia.

El tenso episodio ocurrió minutos antes de las 9, este jueves 21 de agosto. El comisario informó que el personal de la comisaría Octava recibió la denuncia que alertaba que una mujer había caído al río desde el puente carretero.

De forma inmediata, los efectivos se trasladaron hasta el sitio y al ingresar al predio de Aguas Rionegrinas, que se encuentra debajo del puente, lograron dar con la mujer. Bautista destacó que el mismo personal de la empresa auxilió a la mujer, ya que la misma pidió ayuda mientras intentaba salir del agua por sus propios medios.

El comisario señaló que la mujer se encontraba consciente y pudieron determinar que era una vecina de Choele Choel, de 61 años. Para asegurarse de que se encuentre en buen estado de salud, se llamó a una ambulancia y la derivaron al hospital local donde confirmaron que presentaba principio de hipotermia, pese a esto aseguraron que no corría riesgo de vida.

Bautista informó que ahora se intenta esclarecer las circunstancias en las que la mujer se cayó al río ya que «aparentemente se habría arrojado luego de mantener una discusión con su pareja».

Dónde recurrir en Neuquén y Río Negro para buscar ayuda si se reconocen signos de alerta sobre suicidios

En Neuquén, los hospitales Heller y Castro Rendón de Neuquén capital cuentan con guardias activas interdisciplinarias de salud mental, las 24 horas. En el caso de Bouquet Roldán es de 8 a 20 horas.

También se pueden consultar en los centros de salud y hospitales del interior. Además se puede llamar a la línea de contención en salud mental y adicciones, al número 299-5358191.

El SIEN tiene atención de emergencias para salud mental y consumo problemático de 8 a 20 horas, a través del 107, todos los días.

En Río Negro ante una situación de intento de suicidio o de riesgo de autolesión se puede llamar al 911. También pueden acercarse o comunicarse con el hospital o centro de salud más cercano, o bien a través de la línea telefónica nacional y gratuita de Salud Mental 0800 999 0091.