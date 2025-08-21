Una mujer murió atropellada en la Ruta 22: fue embestida por un transporte petrolero en Senillosa

Una mujer murió atropellada en la Ruta 22, cerca de Senillosa, este miércoles por la noche. La víctima fue impactada por un minibús que transportaba trabajadores de una empresa petrolera. De acuerdo al relato del chofer, la mujer «apareció de la nada«, indicó el comisario inspector Nicolas Corzo. Además, comentó que- según informaron vecinos- la mujer estaba en situación de calle.

El trágico hecho ocurrió entre las 20:30 y las 20:45, a unos dos kilómetros de Senillosa en dirección a Plottier. Más precisamente, en el kilómetro 1249. Corzo informó que se pudo constatar que el punto de impacto fue «dentro del carril».

El minibús era conducido por un hombre de 39 años, el cual quedó en libertad, luego de ser informado sobre los avances judiciales. Al hombre se le realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultados negativos. En el vehículo viajaban a bordo tres trabajadores petroleros.

«Apareció de repente», el relato del chofer por el trágico hecho en la Ruta 22

El comisario informó que, de acuerdo a la información recolectada, el hecho sucedió cuando el vehículo viajaba en sentido a Plottier. Según relató el chofer, «la mujer apareció de repente y no tuvo tiempo de hacer ninguna maniobra».

Corzo indicó que el impactó ocurrió «en el carril externo del lado sur«. A causa de las múltiples lesiones, la mujer murió en el acto. La víctima aún no pudo ser identificada, pero el comisario confirmó que se trataba de una mujer mayor de edad.

El hecho ocurrió a unos dos kilómetros de Senillosa. Foto: Archivo Florencia Salto.

La víctima sería una mujer en situación de calle: conmoción en Senillosa

Según comentaron vecinos a las autoridades, la mujer «estaba en situación de calle» y «se movilizaba de a pie en Senillosa y Plottier». Los relevamientos determinaron que la víctima «intentó cruzar la ruta de norte a sur y no alcanzó«. «Fue impactada del lado derecho», detalló.

En este sentido, el comisario explicó que, en primera instancia, el hecho se investigaba como presunto suicidio, pero esto quedó descartado. En su lugar, el hecho se estaría investigando como homicidio culposo.

El comisario señaló que en el sector «no hay senda peatonal» y tampoco buena iluminación. A su vez, comentó que en «no hay cámaras de seguridad» en la zona. Por último, comentó que no se pudo establecer a qué velocidad viajaba el vehículo.