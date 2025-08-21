«Hicieron todo mal», el crudo testimonio de Alison: el viernes comienzan las audiencias en Neuquén

A más de tres meses de su operación en Buenos Aires, habló Alison, la mujer de 30 años que sufrió complicaciones durante una cirugía menor en la clínica San Lucas de Neuquén. Luego de ser trasplantada de corazón y sufrir la amputación de su pierna en el hospital Italiano de Buenos Aires detalló como vivió todo el proceso: «Me dejaron sola», sostuvo. Este viernes comienzan las audiencias con el personal médico involucrado y sostiene el pedido de «justicia».

«Yo lo último que recuerdo es que me acosté en la camilla y me desperté en Buenos Aires, fue mucho tiempo, no se cuantas semanas fueron. Me desperté sin poder moverme, fue una pesadilla. Ahora de a poco estoy recuperando la voz, por el tema de la entubación. Por suerte los médicos me explicaron todo», mencionó en diálogo con Todo Noticias (TN).

Ante esto afirmó que no entiende por qué sucedió, ya que ella cada seis meses se realizaba chequeos médicos y ginecológicos, «al igual que a mis nenes, soy muy organizada con eso». Agregó: «Antes de entrar a hacerme la cirugía, entregué los prequirúrgicos que estaban todos bien».

«Estoy poniéndole todo, voy a kinésico, estoy esperando mi prótesis para empezar nuevamente a caminar. Todos los que estuvieron ahí, en el quirófano, son culpables de esto, sobre todo el ginecólogo«, declaró Alison.

Asimismo, expresó: «Hay muchas cosas que la fiscalía no quiere investigar. Lo único que quiero es justicia porque hicieron todo mal, me dejaron sola. Este viernes y sábado son las audiencias, las estoy esperando».

Caso Alison: buscan esclarecer qué pasó en el quirófano, tras recibir los informes médicos de las clínicas involucradas

El caso de Alison, la mujer de 30 años de Neuquén que sufrió graves complicaciones tras una cirugía menor en la clínica San Lucas, sigue en investigación. Su abogado, Mariano Mansilla, confirmó a Diario RÍO NEGRO la presentación de los informes clínicos y el inicio de las entrevistas testimoniales, este viernes 22 y sábado 23 de agosto.

Desde Fiscalía de Neuquén explicaron que desde el jueves 26 de junio se requirieron las historias clínicas de la paciente a la clínica San Agustín, y a la clínica San Lucas, quienes ya las entregaron.

En este último centro de salud fue donde Alison fue operada y atendida antes de ser derivada primero a la clínica San Agustín y, luego, a la clínica Pasteur, en donde pasó varios días internada al sistema ECMO. Desde Pasteur coordinaron su traslado hacia Buenos Aires. También se solicitaron informes al hospital Italiano.

La joven, quien recibió un trasplante de corazón y la amputación de una pierna, todavía se encuentra en Buenos Aires, recuperándose tras recibir el alta del Hospital Italiano. «Queremos saber qué pasó antes de su primer paro cardíaco«, afirmó Mansilla.

«Nosotros estamos trabajando en la teoría del caso. Nuestro propósito es entender los momentos previos a su descompensación, que sería los minutos antes de la operación y después del primer paro cardíaco. Entender cuáles fueron las acciones del personal médico«, sentenció Mansilla.

Ante esto explicó, a este medio, que las cuatro clínicas involucradas entregaron los informes correspondientes, donde explican detalladamente en que condiciones llegó Alison, de qué manera intervinieron y en qué estado fue trasladada a Buenos Aires.

Asimismo, luego de leerlos «notamos que habían varias inconsistencias y datos sospechosos en algunos de ellos«, es por eso que la próxima semana «comienzan los testimoniales con el equipo técnico, es decir médicos, enfermeros y anestesistas, de las clínicas involucradas. Tenemos nuestra teoría y trabajamos sobre ella», manifestó el abogado.

Caso Alison: cuáles son las teorías de la querella

En cuanto a las hipótesis de la querella, Mansilla explicó que ellos apuntan hacia las decisiones que tomaron los médicos involucrados durante su operación. Agregó: «Cuando terminó la cirugía el médico se fue y quedó sólo el anestesista, ¿Por qué se fue? ¿Qué hizo el anestesista luego? ¿Cuáles fueron sus decisiones? Eso queremos responder».

A su vez, mencionó que la investigación de la querella y de la fiscalía difieren en su enfoque. «Ellos quieren saber cómo llegó su corazón, se centran en los estudios previos de ingresar al quirófano y sobre todo en los informes del hospital Italiano», sostuvo.

Asimismo, dijo que su principal sospechoso en este momento es el anestesista responsable. Remarcó: «Entendemos que un paro cardíaco es un evento tremendo, más si se trata de una intervención habitual y poco riesgosa. ¿Por qué decidió la aplicación de ciertos medicamentos?».

Añadió: «Se sabe que Alison ya había sido operada, con la misma índole y no le pasó nada. Dudamos mucho de los informes de la clínica San Lucas». Es por eso que el rumbo de la entrevista irá dirigida a saber quienes estaban, cuántos y en qué contexto, centrándose en las cuestiones técnicas y la salud de la joven.

De esta manera, fueron notificados personal médico y de enfermería de las clínicas San Agustín, San Lucas y Pasteur para prestar declaración testimonial en sede de la unidad fiscal interesada.

Qué pasó con Alison Calfunao, la mujer de Neuquén trasplantada del corazón

Alison Calfunao ingresó el lunes 9 de junio al quirófano para realizarse una cirugía rutinaria. La mujer oriunda de Neuquén había ingresado a la clínica San Lucas para realizarse una ligadura de trompas, un procedimiento quirúrgico habitual, que no suele presentar complicaciones graves.

Pero por cuestiones que aún se desconocen, la intervención se complicó y sufrió dos paros cardíacos. Pasó a la clínica San Agustín, a la clínica Pasteur y, como su situación empeoraba, la trasladaron al hospital Italiano en Buenos Aires.

En el hospital Italiano tuvieron que amputarle una pierna. Carina, la mamá de Alison, había detallado que se le «había formado una trombosis y la infección estaba subiendo» y que por esta razón los médicos «prefirieron cortarle la pierna para no le afecte a sus órganos».

Su condición crítica había activado una alerta nacional, ya que, según se había descrito, era necesario «sí o sí buscarle un corazón«. Luego de varios días de espera, la familia de Alison recibió la noticia de la llegada de un corazón. El martes 17 de junio fue intervenida para realizarle el trasplante, que resultó exitoso.

Junto a su familia realizaron la denuncia por lo ocurrido y comenzó una investigación formal solicitándole a las clínicas y hospitales que intervinieron en su proceso, tanto de operación como recuperación. Luego de permanecer internada en el hospital Italiano un tiempo, le dieron el alta. Actualmente se encuentra en Buenos Aires realizando rehabilitación.

Los informes de las cuatro clínicas fueron entregados a la querella y fiscalía. Se esperan las entrevistas testimoniales para continuar con la investigación.