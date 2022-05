Efemérides del 4 de mayo: ¿qué pasó un día como hoy?

1926 PASCUAL PEREZ. Nace en la ciudad mendocina de Tupungato el ex boxeador argentino Pascual Pérez, uno de los grandes deportistas argentinos y campeón mundial de peso Mosca entre 1954 y 1960.

1949 TRAGEDIA DE TORINO. en Italia, mueren en accidente aéreo todos los miembros de la plantilla del Torino, base de la selección nacional italiana de fútbol.

1959 PREMIOS GRAMMY. Se realiza la primera entrega de los Premios Grammy, distinción otorgada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos para dar reconocimiento a artistas de la industria de la música. El estadounidense Frank Sinatra fue el artista con mayor cantidad de nominaciones.

1961 HERBERT VIANNA. Nace en la ciudad brasileña de Joao Pessoa, el compositor y guitarrista Herbert Vianna, además vocalista de Os Paralamas do Sucesso, una de las principales bandas de rock de Brasil.

1971 LA OPINIÓN. Sale en Buenos Aires la primera edición del diario La Opinión,

dirigido por Jacobo Timerman e inspirado en el tabloide francés «Le Monde». Al igual que el diario francés, La Opinión tuvo como únicas ilustraciones a los dibujos, entre ellos los del artista uruguayo Hermenegildo Sábat.

1973 GUSTAVO Y GUILLERMO. Nacen en la ciudad bonaerense de La Plata los mellizos ex futbolistas y entrenadores Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, quienes debutaron en Gimnasia y Esgrima La Plata, del que son hinchas, y jugaron en Boca Junior, donde ganaron varios campeonatos. Ahora dirigen al Los Angeles Galaxy de EEUU.

1976 EL PAÍS. Se funda en Madrid el diario El País, el de mayor difusión en España y uno de los más importantes de habla hispana.

1979 MARGARET THATCHER. La dirigente conservadora Margaret Thatcher es elegida

primera ministra del Reino Unido, con lo que se convierte en la primera mujer en ocupar ese cargo en el país.

1979 STAR WARS DAY. Día de homenaje a los filmes de Star Wars, creado por sus fanáticos. La fecha no alude al estreno de la primera Star Wars sino al meme ”La fuerza está contigo” a partir del juego de palabras entre la fecha en inglés (May the forth – May the 4th) y la frase («May the force).

1982 HMS SHEFFIELD. Se hunde en el océano Atlántico sur el destructor británico HMS Sheffield a causa de los impactos de bombas arrojadas dos días antes por aviones MV Dagger de la Fuerza Aérea argentina durante la guerra de las islas Malvinas.

2006 ALEJANDRA BOERO. Fallece en Buenos Aires, a la edad de 87 años, la actriz y directora de teatro Alejandra Boero, pionera del teatro independiente como fundadora del grupo “Nuevo Teatro”. Recibió dos Premios Konex y otros tantos ACE, entre otros galardones.