El 1% de la población presenta rasgos psicopáticos pero en líderes corporativos esa condición puede alcanzar el 20%

La psicopatía es clasificada por psicólogos como un desorden de la personalidad que suele tener ciertas características como la falta de empatía y de sentimientos de culpa, el egocentrismo y la impulsividad. Estas personas suelen tender a la mentira y a la manipulación y también pueden ser más propensas a cometer delitos violentos.

Hace algunos días Fabricio Ballarini, Científico del CONICET y comunicador, publicó un tuit que decía: «El 1% de la población presenta rasgos psicopáticos. Sin embargo, en CEOs y líderes corporativos ese porcentaje aumenta del 15 al 20%». La publicación se viralizó muy rápidamente y entonces después agregó: «Si sabía que se iba a viralizar tanto agregaba que el porcentaje cercano al 15% observado en CEOs es similar al observado en presos».

En el tuit viral, Ballarini cita un estudio que se llama «Psicopatía corporativa: hablar del camino» donde, en su resumen, los investigadores explican que decidieron hacerlo porque si bien existía una gran cantidad de literatura sobre la psicopatía en el sistema judicial penal, faltaba información sobre la psicopatía corporativa. En esta investigación que data del año 2010, se examinaron a 203 profesionales y los resultados indicaron una mayor prevalencia de rasgos psicopáticos en líderes corporativos que en muestras comunitarias.

En las conclusiones del estudio, los investigadores destacaron que los resultados proporcionan evidencia de que un alto nivel de rasgos psicopáticos no impide el progreso profesional en las organizaciones corporativas. La mayoría de los participantes con altas puntuaciones de psicopatía ocupaban puestos ejecutivos de alto rango y sus empresas los invitaban a participar en programas de desarrollo gerencial incluso a pesar de tener revisiones de desempeño negativas.

La investigación también resalta que estas personas suelen impresionar con su carisma y habilidades de comunicación, y que estas características son las que suelen oscurecer los comportamientos que son perjudiciales para la organización. Para evitarlo, se sugieren mejores procedimientos de investigación de antecedentes y el uso de instrumentos especialmente diseñados para evaluar los rasgos psicopáticos y otros rasgos que puedan resultar problemáticos.

Pero además de este estudio, el psicólogo Nathan Brookes de la Bond University de Australia presentó hace unos años una tesis que arrojó los porcentajes de los que habla Ballarini en sus tuits. Para su investigación, Brookes analizó a 261 ejecutivos y encontró que el 20% presentaba altos niveles de psicopatía clínica. En la población en general, el porcentaje es del 1% pero en las personas que se encuentran en prisión, también llega al 20%.

En una entrevista que brindó Brooks al diario The Australian en 2016, el psicólogo explicó que este tipo de jefes son personas que luchan por dominar a los otros, que no tienen buenos modales y que suelen resultar crueles e insensibles. Además, añadió que no solo pueden resultar un problema para el bienestar del personal, sino que también son propensos a involucrarse en prácticas poco éticas o incluso ilegales en la empresa. Por esto mismo, desarrolló un test que podría ayudar a que las empresas detecten a este tipo de personalidades a tiempo.

