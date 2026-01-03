Falta menos para que el banco de Leche Humana tenga su edificio propio

Laconstrucción del banco de Leche Humana que funciona en Cutral Co toma forma y continúa a buen ritmo. La obra permitirá alequipo que se desempeña aquí contar con unespacio adecuado para la labor en el proceso de pasteurización de la leche humana. Las madres son las encargadas de donar la leche que, una vez procesada, se destina a bebés de las terapias intensivas de la provincia y la región. El presupuesto fijado para el proyecto es de $1.431.739.000 y cuenta con ocho meses de plazo de ejecución.

Una vez que se adjudicó la obra, después del proceso de licitación donde se presentaron tres interesados, en octubre se comenzó con el movimiento de suelos en el ala noroeste del hospital de Complejidad Media, sobre avenida Schreiber y Las Lengas. Lo lleva adelante la empresa Blackhall Construcciones SRL, a través del Ministerio de Infraestructura de la provincia.

En la actualidad, el Banco de Leche Humana funciona en el interior del hospital. Sin embargo, tiene espacios muy reducidos y el equipo de profesionales, técnicos y administrativos que lo conforman no pueden compartir el mismo lugar.

El proyecto de un espacio propio y proyectado con las necesidades que un banco de estas características debe tener, llegó a casi diez años de haberse creado como tal. El BLH fue promovido por los médicos pediatras Alejandra Buiarevich y Martín Sapag, -quienes están al frente hoy- y desde entonces observó un crecimiento exponencial en la cantidad de litros de leche donada por las madres que se procesan y pasteurizan.

Las nuevas instalaciones tendrán un total de 378 metros cuadrados y 314 serán los cubiertos. El proyecto fue diseñado para que exista una circulación cómoda y para la recepción de la leche donada por las madres. El plazo previsto para la edificación es de ocho meses aproximadamente.

El futuro edificio incorpora una sala específica para la liofilización. Se trata de contar con un espacio específico para aplicar una técnica que consiste en extraer el agua para hacer leche en polvo. Es un avance tecnológico porque facilita el almacenamiento y el traslado de la leche materna procesada, sin necesidad de refrigeración, como lo es hasta ahora.

El banco de Leche Humana funciona en el hospital de Cutral Co (Foto: archivo, gentileza)

Este proceso también brinda la posibilidad de enriquecer la leche de las madres de las neonatologías porque se puede suplementar las calorías y proteínas específicas que requieren los recién nacidos. La iniciativa se desarrolló a través de la Upefe -Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo y forma parte de las obras que lleva adelante el gobierno provincial.

Las instalaciones contemplarán el lugar suficiente para que los pediatras, nutricionistas, enfermeras y bromatólogas dejen el laboratorio donde ahora trabajan a un lugar más cómodo y con la posibilidad de hacer contraturno que hoy no se puede llevar a cabo.

En octubre de 2025 se inició la construcción (Foto: Fernando Ranni, archivo)

El banco logró ser reconocido como otro Servicio dentro del hospital de Cutral Co

Desde 2025, por resolución oficial se formalizó la creación del servicio Banco de Leche y se equipara así a otros como los otros servicios que funcionan en el hospital de Complejidad Media. Este reconocimiento se suma al nuevo espacio que tendrán.

En promedio, el banco permite a través de las donaciones, pasteurizar casi 40 litros de leche semanales. La leche que no se necesita de manera urgente puede estar almacenada hasta seis meses, una vez que esté pasteurizada. Ese lapso de tiempo les garantiza tener leche pasteurizada en stock para la época en que hay menos donaciones como por cuestiones estacionales: las fiestas de fin de año y las vacaciones, por ejemplo.

Desde que empezó a funcionar el banco hasta finales de 2025 fueron pasteurizados casi 5 mil litros de leche. Este alimento fue destinado a más de 3 mil pacientes internados en las terapias intensivas de neonatología de los hospitales de la provincia o centros privados.

La creación del banco permitió con el tiempo que se forme la Red de Leche Humana de Neuquén. Funcionan 64 nodos de recolección distribuidos en toda la provincia, como Andacollo, Zapala, Junín de los Andes, Villa La Angostura, Rincón de los Sauces y Añelo.